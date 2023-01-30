باريس سان جيرمان يتعادل مع ستاد ريمس 1/1 في الدوري الفرنسي

فقد باريس سان جيرمان نقطتين ثمينتين في صراعه علي صدارة الدوري الفرنسي بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي امام ضيفه ستاد ريمس بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد علي ملعب بارك دي برانس في اطار الجولة العشرين من الدوري.



تقدم باريس في الدقيقة 51 عن طريق نيمار، وعدل ريمس النتيجة في الدقيقة 90 عن طريق فلوريان بالوجون ،ولعب باريس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 بعد طرد ماركو فيراتي.



ورفع باريس رصيده الي 48 نقطة في صدارة الدوري وبفارق ثلاث نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني ،بينما اصبح رصيد ستاد ريمس 26 نقطة في المركز الحادي عشر.