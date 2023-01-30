فرج عامر يفجر مفاجأة عن موقفه من مرتضى منصور والزمالك

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن فوز الفريق أمام إنبي، هام للغاية خاصةً في وجود جهاز فني جديد بقيادة أحمد سامي وبعض التدعيمات التي تم التعاقد معها في يناير الجاري.

وقال فرد عامر في تصريحات تليفزيونية :"المكاسب متعددة من مباراة إنبي، ليس الفوز فقط، ولكن انطلاقة الجهاز الفني ومشاركة مصطفى سعد ميسي وزياد طارق ومحمد مغربي وحسام حسن، وحصدنا نقاط هامة في جدول الدوري".

وأضاف رئيس نادي سموحة: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أيقونة ومن أساطير الكرة المصرية، ويعمل من أجل مصلحة نادية وكذلك أنا أعمل لمصلحة سموحة، وأسعد بنجاحه والتعاون بيننا مثمر، وهو حريص على ناديه، والأهلي يستفاد من إعارته اللاعبين إلى سموحة، خاصةً أنهم يتم تجهيزهم مستقبلًا".

وأوضح: "نحاول التعاقد مع بعض العناصر من الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي، وعلاقتنا طيبة مع مرتضى منصور رئيس النادي، وموقف محمود شبانة يُحسم خلال 24 ساعة".

واستطرد: "الخلافات مع أعضاء مجلس الإدارة وارد، وهم أبنائي وشباب يطمح للنجاح، والعلاقة بيننا من أجل مصلحة النادي".

واختتم: "تمنيت أن أحصل على توقيع أيمن أشرف مدافع الأهلي، خاصةً أنه أننا من أبناء النادي، وأنهينا العلاقة مع طارق العشري المدير الفني السابق، خاصةً أننا دفعنا كل مستحقاته المالية، والعلاقة لم تنته بدون حل الخلافات ولكن النتائج تحكمنا وانا رئيس النادي وهو المدرب في النهاية وأسعى لمصلحة سموحه في النهاية".

