عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يفجر مفاجأة عن موقفه من مرتضى منصور والزمالك

صدى البلد

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن فوز الفريق أمام إنبي، هام للغاية خاصةً في وجود جهاز فني جديد بقيادة أحمد سامي وبعض التدعيمات التي تم التعاقد معها في يناير الجاري.

وقال فرد عامر في تصريحات تليفزيونية :"المكاسب متعددة من مباراة إنبي، ليس الفوز فقط، ولكن انطلاقة الجهاز الفني ومشاركة مصطفى سعد ميسي وزياد طارق ومحمد مغربي وحسام حسن، وحصدنا نقاط هامة في جدول الدوري".

وأضاف رئيس نادي سموحة: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أيقونة ومن أساطير الكرة المصرية، ويعمل من أجل مصلحة نادية وكذلك أنا أعمل لمصلحة سموحة، وأسعد بنجاحه والتعاون بيننا مثمر، وهو حريص على ناديه، والأهلي يستفاد من إعارته اللاعبين إلى سموحة، خاصةً أنهم يتم تجهيزهم مستقبلًا".

وأوضح: "نحاول التعاقد مع بعض العناصر من الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي، وعلاقتنا طيبة مع مرتضى منصور رئيس النادي، وموقف محمود شبانة يُحسم خلال 24 ساعة".

واستطرد: "الخلافات مع أعضاء مجلس الإدارة وارد، وهم أبنائي وشباب يطمح للنجاح، والعلاقة بيننا من أجل مصلحة النادي".

واختتم: "تمنيت أن أحصل على توقيع أيمن أشرف مدافع الأهلي، خاصةً أنه أننا من أبناء النادي، وأنهينا العلاقة مع طارق العشري المدير الفني السابق، خاصةً أننا دفعنا كل مستحقاته المالية، والعلاقة لم تنته بدون حل الخلافات ولكن النتائج تحكمنا وانا رئيس النادي وهو المدرب في النهاية وأسعى لمصلحة سموحه في النهاية".
 

محمد فرج عامر نادي سموحة احمد سامي انبي مصطفى سعد ميسي محمد مغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

تصرف غاضب من أحمد فتوح تجاه مرتضى منصور.. صورة

مليون يورو.. فيريرا يلجأ لـ فيفا للحصول على مستحقاته لدى الزمالك

ترشيحاتنا

عبدالملك: لا أؤيد عودة فيريرا.. وناصر منسي مش سوبر

مجدي عبد الغني يكشف عن الحالة الصحية للخطيب ورحلة فرنسا العلاجية

معوض: ناصر منسي صفقة جيدة للزمالك.. ومن الوارد عودة فيريرا مجددا

ميدو: الكرة المصرية في انتظار كارثة جديدة لهذا السبب

السبوتا| فاكهة تجدد النشاط وتقوي المناعة.. تعرف على فوائدها المذهلة

من لا يحبهم الله.. علي جمعة: ينشغلون بلقمة العيش وينسون هذه العبادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور؟

«هيخفَضُه لـ 70%».. مكون واحد في مطبخك أقوى من أدوية الكوليسترول

بعد النسكافية المغشوش..كتل غريبة داخل كيس شيبسي والأم تستغيث

لا يصدق.. صورة فتاة تستيقظ على رؤية الأهرامات تأسر قلوب الأجانب

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ