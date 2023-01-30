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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: الكرة المصرية في انتظار كارثة جديدة لهذا السبب

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، على حديثه السابق بشأن أهمية تفعيل دور لجنة القيم والمبادئ أو لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري.


وقال ميدو :"تحدثت بتاريخ 12 يونيو 2022، عن أهمية تفعيل دور لجنة القيم والمبادئ أو لجنة الانضباط، أكدت في هذا التاريخ على تفعيل دور لجنة القيم والمبادئ من أجل فرض عقوبات صارمة لوضع قوانين صارمة في مصر بشأن المنظومة الرياضية".


وواصل: "لا يُمكن إعادة الجمهور مرة أخرى بشكل كامل والجميع يتطاول على بعضه في الرياضة المصرية، يجب بتر أي عنصر مُضر للنظام الكروي وتفعيل لجنة الانضباط، ولا أتحدث عن عنصر واحد، هناك العديد من العناصر وليس عنصرا واحدا".


وتابع: "لو مفعلتوش دور لجنة القيم والمبادئ على الجميع الكورة المصرية هيكون فيها مصيبة جديدة، وافتكروا كلامي، لأن التطاول بيزود الاحتقان بين الجمهور، لازم يبقى في نظام والحقوا استخدموا سلاح لجنة القيم والمبادئ".

 

علاقة الإسماعيلي بالإتحاد السكندري
وقال:"لابد من التأكيد على العلاقات التاريخية بين الإسماعيلي والاتحاد، وكنت سعيدا للغاية بالبيانات الصادرة من جانب الناديين الإسماعيلي والاتحاد السكندري التي أكدت على قوة العلاقات بين الناديين" .


وأضاف: "علاقة الإسماعيلي والاتحاد رائعة، ووجهت الشكر الخاص لمحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على تأكيده لقوة العلاقة بين الإسماعيلي والاتحاد".


وواصل: "جمهور الإسماعيلي والاتحاد سيوجهان التحية لبعضهما قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل" 
وتابع: "سنغلق باب الخلافات بين الناديين الإسماعيلي والاتحاد تماما، وأنا على تواصل دائم مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد الذي أكن له كامل الاحترام، وماتش الأحد كورة بس".


وقال انه يجهز تقرير شامل سيقدمه يوم الثلاثاء لإدارة النادي الجديدة.


وأضاف: "أجهز تقرير كامل عن موقف الإسماعيلي والأسباب التي أدت إلى تراجع النتائج خلال بداية الموسم، والفرق في الأرقام والإحصائيات منذ تولينا المسؤولية والتطور الذي حدث".


وأوضح: "سأقدم التقرير الشامل لإدارة الإسماعيلي الجديدة أو اللجنة المؤقتة الجديدة وسأطلب الاجتماع بتلك اللجنة الجديدة يوم الثلاثاء، من أجل عرض كل كبيرة وصغيرة لهذه اللجنة من خلال التقرير الشامل والتصور عن متطلبات المرحلة المقبلة".

 
واختتم حديثه قائلا: "هدفنا تواجد الإسماعيلي في منطقة وسط الجدول خلال الفترة المقبلة".

 

احمد حسام ميدو اتحاد الكرة المصري لجنة القيم والمبادئ لجنة الانضباط الرياضة المصرية

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