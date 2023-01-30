ساحة اختبار لأسلحتها.. روسيا تكشف سبب استفادة أمريكا من أزمة أوكرانيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن واشنطن تستفيد إلى حد كبير من الصراع الأوكراني، لا سيما من إمدادات الأسلحة من الدول الأوروبية إلى كييف.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف ريابكوف "من الواضح أن الولايات المتحدة ليست فقط العامل الرئيسي في الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضا المستفيد الرئيسي منها".

وأشار إلى أن "واشنطن تعتبر أوكرانيا ساحة اختبار لمنتجاتها الصناعية العسكرية، حيث يتم اختبار أنظمة الأسلحة المختلفة وطرق استخدامها، بما في ذلك الأنظمة الحديثة بعيدة المدى.. لمقاومة الأسلحة الروسية".

وكشف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه من خلال سحب المعدات العسكرية من أوروبا، وإرسالها للتخلص منها إلى أوكرانيا، من المتوقع أن تفرض واشنطن على الأوروبيين عقودا جديدة بمليارات الدولارات لشراء منتجات عسكرية أمريكية، لافتًا إلى أن الدول الغربية لم تقدم أي مبادرات جدية لحل الأزمة الأوكرانية.

وحذر ريابكوف من أن هذه "اللعبة الساخرة" "ستنتهي بشكل سيئ" بالنسبة للمتورطين، معتبرًا أنه لا جدوى من التحدث مع النظام الدمية في كييف ومحركيه بعد قرار واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات.