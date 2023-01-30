طلاب التكنولوجيا والتعليم حلوان يشاركون بمسابقة دولية بانجلترا لتقليل انبعاثات الكربون بالسيارات

سافر طلاب فريق الفورمولا بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان لإنجلترا، وذلك في ضوء التعاون المثمر بين كلية التكنولوجيا والتعليم ونظيرتها جامعة اكسفورد برووكس، حيث تمت الموافقة علي سفر أربعة من الطلاب المشتركين والمُمثلين لفريق مسابقة الفورمولا بكلية التكنولوجيا والتعليم لإنجلترا، ويأتي ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور ابراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم وإشراف الدكتور احمد الجيوشي فتوح نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والاستاذ بالكلية ومتابعة الدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات.

وقال الدكتور ابراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أن هذه المسابقة بمثابة فرصة للطلبة للتفكير والإبداع، موضحا أن المشروع يأتي كأحد مكونات التعاون مع جامعة اكسفورد برووكس الانجليزية ومدعوم من جانب المجلس البريطاني في القاهرة ويتضمن مجال التغيرات المناخية وجهود الحد من انبعاثات الكربون كمسبب رئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشار عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، إلي أن الفريق الطلابي الذي يشارك في مسابقة الفورمولا ظهر عليه الحماس والفاعلية والنشاط منذ اليوم الأول حيث كانوا دائمآ يشاركون في الاجتماعات الدوريه لأعضاء الفريق، كما قام ١٢ من الفريق بزيارة ميدانية لمقابلة طلاب فريق الفورمولا بكلية الهندسة جامعة عين شمس وكان الهدف من الزيارة هومعرفة كيفية تكوين الفريق وكيفية ادارته، وكذلك رؤية تصميم السيارة الذي نفذه فريق عين شمس وكيفية تصنيعه ، واخد خبره ليكونوا علي دراية بكيفية شراء الخامات.

والفت إلي أنه قد شارك اثنين من الفريق في مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر ٢٠٢٢ في شرم الشيخ وذلك لعرض اهداف ومخرجات مشروع التعاون الجامعي المشترك في سياسات التغيرات المناخية نحو انبعاثات كربونية صفرية.

أوضح الدكتور احمد الجيوشي، ان مشروع الفورمولا الطلابية يعتبر تحدي تعليمي تنظمه مؤسسه المهندسين للسيارات في انجلترا لتطبيق المعرفة العلمية والعملية وتأهيل الطلاب في مختلف المجالات الهندسية الي وظائفهم المستقبلية، و ان سفر الطلاب يهدف لتبادل الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعتين في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري Global Warming كنتيجة مباشرة للانبعاثات الكربونية من القطاعات الصناعية والمركبات المختلفة في قطاع النقل.

كما اكد علي أن الفريق قادر علي الابتكار والتميز من خلال المشاركة الفعالة بين أعضاء الفريق والتعاون والتعليم القائم علي البحث العلمي والمناقشة من خلال خطة عمل واضحة .

جدير بالذكر ان الطلاب المشتركين في السفر وممثلين نيابة عن فريق الفورمولا هم هند ممدوح ، امل عبدالرحمن ، عبدالرحمن عبدالفتاح ، سيد رمضان.