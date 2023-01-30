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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة مأساوية في سوريا.. وفاة طفل على يد زوجة أبيه وأولادها

وفاة طفل على يد زوجة
وفاة طفل على يد زوجة أبيه وأولادها

توفي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، في محافظة حلب السورية، بعد أن تعرض للضرب والعض من قبل أولاد زوجة أبيه بتحريض منها.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن بلاغا ورد إلى قسم شرطة الأنصاري بدخول طفل متوفى يبلغ من العمر 4 سنوات إلى أحد المشافي بسبب كدمات وآثار عض وخدوش ظفرية بمختلف أنحاء جسده، حسب الكشف الطبي.

ومن خلال التحقيق، تبين قيام المدعوة (إيمان. س) زوجة والد الطفل بتقييد أولاد زوجها وتعـذيبهم وتحريض أولادها على ذلك، حيث أقدم أحدهم بتحريض من والدته على رفع الطفل من عنقه ورميه على الأرض ما أدى إلى اصطدام رأس الطفل بزاوية طاولة خشبية، الأمر الذي أدى إلى وفاته.

وقالت الوزارة إنه تم توقيف السيدة المذكورة وولديها وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.
 

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