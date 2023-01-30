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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إقبال كبير على معرض القاهرة للكتاب في يومه الخامس.. صور

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ54، اليوم الاثنين، خامس أيام المعرض، إقبال كيبر من الجمهور، لحضور الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المقدمة، إلى جانب إقتناء الكتب، والمؤلفات المعروضة سواء من أجنحة وزارة الثقافة، أو دور النشر المشاركة والتي يبلغ عددها 1047، من 53 دولة مختلفة.

 

ويعطي الإقبال على معرض القاهرة للكتاب دلائل على استمرار صناعة النشر، وعلى أهمية الكتاب والقراءة موجودة، ويعكس ذلك الإقبال الكبير من الأسر المصرية وأبنائها على تفقد المعرض ومؤلفاته والأنشطة بداخله، مقدار ما يتمتع به الشعب المصري من وعي ثقافي ملحوظ.

ويقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية، والفنية، لزواره، بقطاعه المختلفة، ضمن البرنامج الثقافي، والفني، وبرنامج الطفل، ومن أبرزها، القاعة الرئيسية  - صلاح جاهين، ضمن محور "أصوات" ندوة الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد ۲۰۲۳ – ۲۰۳۰، تنظم بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية، وضمن محور "شخصيتا المعرض"، تعقد ندورة صلاح جاهين وفن الكاريكاتير، يشارك فيها: عبد الله الصاوي - عماد عبد المقصود - هاني شمس، تديرها: مروة مرسي، ولقاء مع المخرج جمال عبد الحميد، تديره: كريمة عوض.

 

وفي القاعة الدولية، ضمن محور المشاركات الدولية، ندوة "مستقبل صناعة النشر في عالم ما بعد كورونا"، يشارك فيها: بابلو أليخاندرو (إسبانيا) - سيمون دي جوكس (فرنسا) كارلو كاهينو (البرازيل) - كريستينا بوويرتا (يونسكو)، وتديرها: أوليفيا سنايج (فرنسا)، وندوة "النشر في آسيا.. آفاق وتحديات"، بمشاركة: أكشاي تياجي - أمير محمد - جوتم مهتا جوتم كيران - هيروشي أسامي، يديرها: براشنت باتك.

وفي قاعة الصالون الثقافي، ضمن محور "ندوات متخصصة"، ندوة "كرة القدم.. هنا والآن"، بمشاركة حازم إمام - حسام غالي، ويديرها محمد فضل.

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