رئيس اتحاد النقابات: مصر فقدت الكثير من عمالها المهرة بسبب التوك توك

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العامل المصري أصبح “يستسهل”، مشيرا إلى أن مصر فقدت الكثير من عمالها المهرة كسائقين على الـ“توك توك”.

وأضاف "جبران"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن التجربة الألمانية المسماه بـ"التعليم المزدوج" هي أنسب طريقة لتخريج عامل على كفاءة عالية للغاية.

وأشار إلى أن المقصود بالتعليم المزدوج هو حصول الطالب على 75% عملي و25% نظري، وما يساعد في نسبة التعليم العملي هي المنشآت الموجودة بالفعل مثل المصانع، والتي تقوم بتعليم هذه العمالة لمدة 5 سنوات بعد الإعدادية، ليكون العامل مؤهل للدخول إلى السوق مباشرة، وهذا النظام نعمل عليه في الفترة المقبلة.

وأوضحت أن وزارة القوى العاملة أصدرت إعلانا أمس عن احتياج إيطاليا لمجموعة من العاملين الراغبين في العمل بشهادات، وبالتالي إذا لم يتم إرسال عامل مؤهل سيعود مرة أخرى وسيعطي سمعة غير جيدة، وبالتالي لذلك لابد من تأهيل العامل.