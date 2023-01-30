عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اتحاد النقابات: مصر فقدت الكثير من عمالها المهرة بسبب التوك توك

محمد جبران، رئيس
محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العامل المصري أصبح “يستسهل”، مشيرا إلى أن مصر فقدت الكثير من عمالها المهرة كسائقين على الـ“توك توك”.

وأضاف "جبران"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن التجربة الألمانية المسماه بـ"التعليم المزدوج" هي أنسب طريقة لتخريج عامل على كفاءة عالية للغاية.

وأشار إلى أن المقصود بالتعليم المزدوج هو حصول الطالب على 75% عملي و25% نظري، وما يساعد في نسبة التعليم العملي هي المنشآت الموجودة بالفعل مثل المصانع، والتي تقوم بتعليم هذه العمالة لمدة 5 سنوات بعد الإعدادية، ليكون العامل مؤهل للدخول إلى السوق مباشرة، وهذا النظام نعمل عليه في الفترة المقبلة.

وأوضحت أن وزارة القوى العاملة أصدرت إعلانا أمس عن احتياج إيطاليا لمجموعة من العاملين الراغبين في العمل بشهادات، وبالتالي إذا لم يتم إرسال عامل مؤهل سيعود مرة أخرى وسيعطي سمعة غير جيدة، وبالتالي لذلك لابد من تأهيل العامل.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر العامل المصري محمد جبران الإعلامية قصواء الخلالي التعليم المزدوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس .. روابط متاحة

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

الأزمة انتهت .. الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن الدولار وموعد انخفاض أسعار السلع

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان تعزيز العلاقات المشتركة ويناقشان التطورات بسد النهضة

برشلونة يصطدم بريال مدريد في كلاسيكو جديد بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

الأكثر دموية منذ سنوات| استشهاد 35 فلسطينيا بينهم 8 أطفال وإمرأة خلال يناير

خطوات الحصول على تراخيص النقل السياحي

بسبب حظر أوروبا للديزل الروسي .. مخاوف كبيرة من ارتفاع عالمي في الأسعار

طرق سهلة وبسيطة للحصول على منح دراسية بالخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتجين في كل بيت| جدل بسبب إعلان على فيسبوك لبيع جبنة مغشوشة

القوات المسلحة تنظم احتفالية معًا نحمي الوطن لقادة وضباط الشرطة وأسر الشهداء

ملابس جريئة.. ياسمين الخطيب تتألق بهذه الإطلالة.. شاهد

فيديو يثير ضجة على السوشيال .. والدان يحوّلان طفلهما لبنت لأجل المشاهدات

فيديو

ليلة سقوط البلوجرز.. فيديوهات فاضحة وبث أخبار كاذبة

خلتني أشوف جوزي قرد.. اليوتيوبر لولا فاني تعلن إصابتها بسحر من صديقتها

مفاجأة في سعر الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد .. طقس سيئ في هذا الموعد | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ