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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: إنشاء فرع لجامعة الأزهر في الخارجة

محافظ الوادي
محافظ الوادي

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه تقرر إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمدينة الخارجة بدلًا من المقترح السابق لإنشاءه بمدينة الداخلة؛ وذلك لسرعة افتتاح الفرع وتقليل الاغتراب وتيسيرًا على الطلاب لحين توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع في افتتاح فروع للجامعة بالمراكز.

وأكد الزملوط، أنه في إطار خطة المحافظة لاستغلال مباني المديريات والجهات الحكومية المنتقلة لمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن بعد افتتاحه، وبالتزامن مع توجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد المتاحة سيتم إنشاء فرع جامعة الأزهر بأحد المباني الحكومية.

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد جامعة الأزهر

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