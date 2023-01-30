عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع مياه الشرب 48 ساعة عن منطقتين في الوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة في الوادي الجديد، أنه سيتم بدءا من اليوم الاثنين غسيل وتطهير الأحواض والخزانات بمحطة مياه الخارجة 12، ما يؤدى لانقطاع المياه عن مناطق حي الثانوية العامة وعين بشارة، لحين الانتهاء من أعمال الغسيل والتطهير.

وقال جهاد المتولي رئيس مركز الخارجة في الوادي الجديد، في تصريحات له، إنه سيتم قطع المياه لمدة يومين وهما الاثنين والثلاثاء عن مناطق حي الثانوية وعين بشارة، لافتا إلى أنه يجب على المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسد احتياجاتهم من المساه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وفي سياق آخر قال جهاد متولي، إنه تم مناقشة وعرض أهم الخطوات الإجرائية قبل البدء في العمل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الخارجة، ووضع خطة العمل المستقبلية وكيفية إعداد المتطوعين ومساهمات الجمعيات الخيرية، وذلك بحضور المهندس عبد الحكم جبالي مسؤول حياة كريمة بالوادي الجديد، وجميع رؤساء الوحدات القروية التابعة لمركز الخارجة، وياسر عبدالتواب نائب اول رئيس مركز الخارجة، وإبراهيم محمد إبراهيم، منسق مبادرة حياه كريمة بمركز الخارجة، ودارين حسين مسؤول المشاركة المجتمعية بحياة كريمة في المحافظة.

طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمركز باريس في الوادي الجديد

وأضاف في تصريحات، إنه تم مناقشة  المواقع المقترحة لمحطات الرفع بالوحدات القروية، وإعداد قواعد بيانات من خلال تطبيق رقمي لدعم المبادرة وتغذيتها بالبيانات المطلوبة للمواطنين لقياس المستوى المعيشي والنهوض به، مشيرًا إلى دور مبادرة حياه كريمة نحو لتطوير الريف المصري والارتقاء به.

اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد حياة كريمة انقطاع المياه محافظة الوادى الجديد الوحده المحلية مياة الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس .. روابط متاحة

الأزمة انتهت .. الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن الدولار وموعد انخفاض أسعار السلع

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

ترشيحاتنا

لوبا الحلو تظهر مع أسد على الهواء: "بربيهم في البيت مثل الكلاب"

وزير التعليم للمدارس: ممنوع ربط إعلان النتيجة بدفع المصروفات

بيان عاجل من روسيا بشأن نشر أمريكا أسلحة نووية في كوريا الجنوبية

مفاجأة في سعر جرام عيار 21.. ونصيحة عند شراء سبائك الذهب| تفاصيل

بعد إصابته بأزمة قلبية.. تطورات الحالة الصحية للمطرب أبو الليف

مفاجأة .. إيران تشتبه بتورّط أوكرانيا في الهجوم على أصفهان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشركة بريئة.. أمّ مصدومة من مخبوزات معبأة شهيرة في السوق| اِعرف السبب

مكون بسيط يحول كوب القهوة مضاد حيوي طبيعي.. تفاصيل

اوعى تتجاهله ..عرَض يظهر في 80% من الحالات قبل الإصابة بالسكتة الدماغية

كارثة جديدة | علامة غير متوقعة في اللحمة تؤكد أنها فاسدة..أرميها فورا

فيديو

تعديل أم حذف.. ماذا حدث بمناهج رابعة وخامسة ابتدائي؟| تغطية خاصة

لو هتتجوز قريب.. اعرف الأوراق المطلوبة وأسعارها| تفاصيل

ليلة سقوط البلوجرز.. فيديوهات فاضحة وبث أخبار كاذبة

خلتني أشوف جوزي قرد.. اليوتيوبر لولا فاني تعلن إصابتها بسحر من صديقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ