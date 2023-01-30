قطع مياه الشرب 48 ساعة عن منطقتين في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة في الوادي الجديد، أنه سيتم بدءا من اليوم الاثنين غسيل وتطهير الأحواض والخزانات بمحطة مياه الخارجة 12، ما يؤدى لانقطاع المياه عن مناطق حي الثانوية العامة وعين بشارة، لحين الانتهاء من أعمال الغسيل والتطهير.

وقال جهاد المتولي رئيس مركز الخارجة في الوادي الجديد، في تصريحات له، إنه سيتم قطع المياه لمدة يومين وهما الاثنين والثلاثاء عن مناطق حي الثانوية وعين بشارة، لافتا إلى أنه يجب على المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسد احتياجاتهم من المساه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وفي سياق آخر قال جهاد متولي، إنه تم مناقشة وعرض أهم الخطوات الإجرائية قبل البدء في العمل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الخارجة، ووضع خطة العمل المستقبلية وكيفية إعداد المتطوعين ومساهمات الجمعيات الخيرية، وذلك بحضور المهندس عبد الحكم جبالي مسؤول حياة كريمة بالوادي الجديد، وجميع رؤساء الوحدات القروية التابعة لمركز الخارجة، وياسر عبدالتواب نائب اول رئيس مركز الخارجة، وإبراهيم محمد إبراهيم، منسق مبادرة حياه كريمة بمركز الخارجة، ودارين حسين مسؤول المشاركة المجتمعية بحياة كريمة في المحافظة.

وأضاف في تصريحات، إنه تم مناقشة المواقع المقترحة لمحطات الرفع بالوحدات القروية، وإعداد قواعد بيانات من خلال تطبيق رقمي لدعم المبادرة وتغذيتها بالبيانات المطلوبة للمواطنين لقياس المستوى المعيشي والنهوض به، مشيرًا إلى دور مبادرة حياه كريمة نحو لتطوير الريف المصري والارتقاء به.