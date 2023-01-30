بولندا : أهمية التنسيق مع الناتو قبل إرسال الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافسكي اليوم الإثنين أهمية التنسيق مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل تسليم بلاده طائراتها المقاتلة من طراز (إف ـ 16) إلى أوكرانيا.

وقال مورافسكي ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن "بلاده تقوم بالتنسيق الكامل مع دول الناتو قبل القيام بنقل أي معدات جوية لأوكرانيا، كما فعلت قبل عدة أشهر في إرسال مقاتلاتها (الميج) إلى كييف.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، كريستوف هيوسجن، إلى ضرورة إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا، معتبرا أن توريدها ملائم من أجل الدفاع بصورة أكثر فعالية عن أوكرانيا ضد الهجوم الروسي.

وصرح مسؤولون عسكريون أمريكيون بأنه يتم الضغط حاليا على البنتاجون للموافقة على إرسال طائرات مقاتلة من طراز (إف-16) إلى أوكرانيا لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها من هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية.

أوكرانيا احتفظت بطائرات (إف -16) أمريكية الصنع على قائمة رغبتها في الحصول على أسلحتها منذ الغزو الروسي العام الماضي، إلا أن واشنطن وكييف نظرتا إلى المدفعية والمدرعات وأنظمة الدفاع الجوي الأرضية على أنها احتياجات أكثر إلحاحًا حيث تسعى أوكرانيا لحماية البنية التحتية المدنية واستعادة الأراضي التي تحت سيطرة القوات الروسية.