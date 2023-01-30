وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الإماراتي للشطرنج لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الأستاذ تريم مطر، رئيس الإتحاد الإماراتي للشطرنج، بحضور الدكتور هشام الجندي رئيس الإتحاد المصري للشطرنج، لبحث سبل التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الاتحادين.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره للتعاون المتواصل بين البلدين الشقيقين مصر والإمارات فى شتى المجالات وخاصة الرياضية ومنها رياضة الشطرنج.

موضحا إنه سيقام السوبر المصري الإماراتي للشطرنج في نسختها الثانية بمصر، بعد أن إستضافت الإمارات نسخته الأولى والذي جمع بين نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ونادي الشرقية "إيسترن كومباني"، ضمن احتفال مصر والإمارات بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، في ديسمبر الماضي.

وأضاف وزير الرياضة أنه من المقرر ان تنطلق غدا بطولة الجمهورية للشطرنج للناشئين بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، حيث تعمل وزارة الشباب والرياضة دائما على توسيع قاعدة الممارسة لدى الشباب المصري.

فيما أعرب الأستاذ تريم مطر، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصري للشطرنج، مؤكدا أن مصر لديها العديد من لاعبي الشطرنج المميزين الذين في خلال الأعوام القليلة المقبلة سيحتلون منصات التتويج العالمية.