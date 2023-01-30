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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الوثائق السرية.. سيناتور أمريكي يدعو "FBI" للتحرك ضد بايدن ونجله

هانتر بايدن
هانتر بايدن

بفضل محتويات ما يسمى بـ”كمبيوتر الجحيم”، جمع المحققون الفيدراليون أدلة كافية لاتهام هانتر بايدن بارتكاب جرائم ضريبية وتزوير الأوراق المتعلقة بشراء سلاح، لكن مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية ديلاوير لم يوجه بعد اتهامات ضد نجل الرئيس الأمريكي.

مع العثور على المزيد والمزيد من دفعات الوثائق السرية بين ملفات الرئيس الأمريكي جو بايدن، يحث السيناتور الأمريكي تيد كروز، وزارة العدل على توسيع نطاق بحثها عن الملفات المفقودة لتشمل هانتر بايدن، الابن الضال لجو بايدن الذي تخلى عن جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به المليء بالملفات التجارية والشخصية في ورشة إصلاح.

وقال كروز في مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية: “يبدو أن بايدن يترك وثائق سرية أينما ذهب. ونعلم أيضا أن هانتر بايدن كان في بعض الأحيان يعلن أن مقر إقامته هو نفس الأماكن”.

وأضاف كروز أنه “من الأهمية بمكان أن يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منازل هانتر بايدن ومساكن المنازل والمكاتب للتأكد من عدم وجود وثائق سرية هناك، بالنظر إلى جميع الأدلة التي تتراكم. نحن بحاجة إلى التأكد من من كان لديه حق الوصول إلى ماذا ومتى”.

وقال إنه “يبدو الخطوة التالية الطبيعية لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" للنظر أيضا في الكنز الهائل من أوراق مجلس الشيوخ التي تبرع بها بايدن لجامعة ديلاوير، والتي امتدت على مدار 36 عاما في مجلس الشيوخ الأمريكي”.

ومع ذلك، عندما داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي ممتلكات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا في أغسطس الماضي للاستيلاء على مئات الوثائق السرية المفقودة، كان كروز من بين أول من ندد بهذه الأمر باعتباره إساءة استخدام للسلطة.

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وقال كروز في ذلك الوقت، إن “مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لدونالد ترامب لم يسبق لها مثيل. إنه إساءة استخدام للسلطة. ما حاول نيكسون القيام به، نفذه بايدن الآن: لقد قامت إدارة بايدن بتسليح وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بالكامل لاستهداف أعدائهم السياسيين”.

يأتي اقتراح كروز بالتزامن مع العديد من التطورات في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك الأخبار التي تفيد بأن وزارة العدل نظرت في استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمداهمة منزل عائلة بايدن للحصول على مزيد من الملفات، بالإضافة إلى مجلس النواب الأمريكي الجديد ذي الأغلبية الجمهورية الذي يتناول جدول أعمال يتضمن تحقيقات في عائلة بايدن.

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