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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب العدل ينفي وجود تحالف مع "صوت الشعب"

النائب عبدالمنعم
النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل

نفى النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، ما تردد عن وجود تحالف مع حزب صوت الشعب.

جاء ذلك ردا على سؤال حول ما يتردد من مناقشة عمل تحالف سياسي مع الدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب، على خلفية اللقاء الذي جمع بين قيادات الحزبين قبل أيام.

وأشار إمام إلى أنه لا صحة لما يتردد فى هذا الشأن، وأن “العدل” استقبل الدكتور محمد بدران وفريق عمله فى لقاء تعارف بين قيادات الحزبين، ولم يتطرق من قريب أو بعيد لأى تحالف سياسى بين الحزبين.

وأضاف أن حزب العدل استقبل وزار عددا من قادة الأحزاب السياسية خلال الأشهر الماضية من مختلف التيارات السياسية، مثل أحزاب الدستور والمصرى الديمقراطى والجيل وإرادة جيل للتشاور والاستماع حول ملفات الحوار الوطنى والقضايا المزمع النقاش حولها به، وأن اللقاء لم يتعدى هذا الامر.

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