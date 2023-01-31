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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد حرق المصحف.. شاهد ما فعله المسلمون أمام سفارة السويد بإندونيسيا.. فيديو

صدى البلد

اعتراضًا على حرق المصحف، اعتصم المئات من المسلمين أمام السفارة السويدية الخاضعة لحراسة مشددة في إندونيسيا أمس الإثنين، للتنديد بتدنيس النشطاء اليمينيين المتطرفين مؤخرًا للمصحف الشريف في السويد وهولندا.

ملأ أكثر من 300 متظاهر بأعلام بيضاء، طريقًا رئيسيًا في وسط مدينة جاكرتا في إندونيسيا، وقاموا بدهس وإضرام النيران في صور الناشط الدنماركي المناهض للإسلام «راسموس بالودان» إلى جانب أعلام السويد، الدنمارك وهولندا.

أغلقت السلطات الشوارع المؤدية إلى السفارة، حيث انتشر أكثر من 200 رجل شرطة داخل وحول المبنى المحصن بالأسلاك الشائكة.

 

حرق المصحف في السويد وهولندا

كان بالودان قد تلقى إذنًا من الشرطة لتنظيم احتجاج خارج السفارة التركية في ستوكهولم، حيث أحرق القرآن في وقت سابق من هذا الشهر.

بعد أيام، مزق «إدوين واجينسفيلد» الزعيم الهولندي لحركة بيغيدا اليمينية المتطرفة في هولندا، صفحات نسخة من القرآن بالقرب من البرلمان الهولندي وداس عليها.

مما أثار غضب ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم بسبب الكراهية والعنصرية ضد الإسلام، ونظم المسلمون احتجاجات في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان. وهتف المتظاهرون في جاكرتا "الله أكبر" و"ارحلي يا سفارة السويد!".

https://vm.tiktok.com/ZMYNP3j8f/

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