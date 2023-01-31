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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خايفين ولا إيه.. خالد الغندور عن توقعات مباراة الأهلي بمونديال الأندية

صدى البلد

شارك الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع  التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتوقع نتيجة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، ببطولة كأس العالم للأندية، بنتيجة ١/٠ لصالح الأهلي، كما طلب من الفنان محمد حماقي، ولاعب منتخب مصر محمد زيدان توقع النتائج وكانت إيجابي للأهلي، وعلق: انتوا خايفين يا جماعة مقدرش اقول غير كدا. 

أوكلاند سيتي ويعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في السادسة من مساء اليوم على استاد ابن بطوطة في طنجة، وذلك للتأكيد على بعض الأمور التنظيمية للمباراة.

ويحضر الاجتماع الفني المهندس خالد مرتجي رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، والطاقم الإداري للبعثة.

وتحدد اللجنة المنظمة «فيفا» في الاجتماع الفني غدًا كافة الإجراءات التنظيمية والتأكيد على زي الفريقين وبعض التعليمات الإدارية للفريقين أثناء المباراة.

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

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