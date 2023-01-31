كهربا يشارك صورا من أجواء تدريبات الأهلي بالمغرب استعدادا للمونديال| شاهد

شارك اللاعب محمود كهربا، صورا جديدة له في احدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كهربا رفقة زملائه بالفريق من استعدادات بطولة كأس العالم للأندية، من المغرب اثناء التمرين.

موقف كهربا من المشاركة في مونديال الأندية

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف السويسري مارسيل كولر من مشاركة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر في مباريات كأس العالم للأندية في الفترة القادمة.



وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لا يفكر في استبعاد كهربا من المشاركة في مباريات مونديال الأندية بسبب الخوف من إيقافه والتأثير على قائمة الفريق فى كأس العالم للأندية".

وأضاف:" الأهلي مطمئن لموقف كهربا قبل جلسة الفيفا يوم 2 فبراير المقبل خاصة بعد التواصل مع اللاعب ووكيله بخصوص موقفه وأن هناك تركيز من قبل اللاعب للمشاركة فى المونديال".