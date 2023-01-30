مفاجأة .. هل يشارك كهربا وقندوسي مع الأهلي في كأس العالم للأندية

رد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على سؤال "هل يشارك اللاعب الجزائري قندوسي واللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية الحالية؟.

وأضاف خالد مرتجي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن الكابتن محمود الخطيب اخد قرارا بأن اللاعب الجزائري قندوسي لن يلعب مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، لأنه منشغل ببطولة أمم أفريقيا للمحليين.

كهرباء سيشارك معانا في البطولة

وتابع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن اللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا معانا ، وليس هناك أزمة، وكهرباء سيشارك في البطولة، ولسه اللجنة الخاصة بشأن أزمته لم تجتمع بعد.