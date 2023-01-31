الچوكر فوق الشجرة.. رامز جلال يروج لفيلمه بهذه الطريقة| شاهد

روج الفنان رامز جلال، لفيلمه الجديد “اخي فوق الشجرة” بصور جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر رامز جلال بلوك الجوكر، بألوان مختلفة ورسوم على وجهه.

حقق فيلم “أخي فوق الشجرة” بطولة رامز جلال، إيرادات فى أول أسابيع عرضه وصلت إلى 3,466,785 مليون جنيه، ليحصل على المركز الأول، الذى كان يحتفظ به فيلم “نبيل الجميل”.

وتدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب فى إطار من الكوميديا.

ويشارك رامز جلال فى بطولة فيلم أخي فوق الشجرة، كل من الفنانة تارا عماد، محمد ثروت، حمدى الميرغنى، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.