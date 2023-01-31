لأول مرة.. مرتضى منصور يكشف كواليس رحيل إمام عاشور

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لن يُجبر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على البقاء في النادي، «غصب عنه»، لو قعد غصب لن يُقدم أي جديد للنادي، والزمالك لن ينهار برحيل إمام عاشور، مفيش نادي بينهار برحيل لاعب.



وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك: «الزمالك لم ينهر عندما رحل المغربي أشرف بن شرقي، والتونسي فرجاني ساسي، وحمادة إمام وفاروق جعفر، اعتزله وما زال الزمالك نادي بطولات».



وأكمل: «إمام عاشور، لديه إصرار على الرحيل لخوض تجربة الاحتراف، هاني شاكر تحدثه معه تليفونيًا لإقناعه بالبقاء مع الزمالك ولكن مصير على الرحيل».

وكان نادي الزمالك قد تلقى عرضًا من نادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري.