تفعيل الأنشطة الطلابية لمواجهة خطر الألعاب الإلكترونية بمدارس سيناء



أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء ، أن المديرية تنفيذ برنامج للأنشطة الطلابية المتنوعة بالمدارس في مختلف المراحل التعليمية ، كأحد الحلول لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية لدى التلاميذ والطلاب تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أثناء اجتماعه الأخير عبر الفيديو كونفرانس.



الحقيبة التدريبية :



وأضاف أنه سيتم تنفيذ الحقيبة التدريبية لتفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني، وتنظيم الرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية المختلفة ،وذلك خلال أجازة نصف العام لتنمية وعى الطلاب بما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات فى مختلف المجالات.



وأكمل أنه سيتم تنفيذ برنامج للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية المتنوعة بالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة والثقافة.

وسيتم إحياء مبادرة "إحياء المسرح المدرسى" وأهمية اكتشاف الموهوبين والمبدعين ورعايتهم في جميع المجالات.

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