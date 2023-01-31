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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تلقي"الكدواني" إشادة واسعة عن "موضوع عائلي".. هل هناك جزء ثالث؟

ماجد الكدواني في
ماجد الكدواني في مسلسل موضوع عائلي


معروف بقدرته الكبيرة على التألق في جميع أدواره وإبهار جمهوره بتقمص الشخصيات المختلفة، فهو له تاريخًا كبيرًا في تجسيد الشخصيات بأسلوبه المتفرد وهو“ماجد المارد”، هكذا يصفه المتابعون عن أدائه دور الأب في مسلسل “موضوع عائلي” ليصبح حديث السوشيال ميديا ويتلقى إشادات واسعة عن قدرته بفرض الضحك والبكاء على مشاهديه في الحلقة نفسها، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض أهم المشاهد التي تألق فيها الفنان ماجد الكدواني:

 

ماجد الكدواني في مسلسل موضوع عائلي




ولاقت المشاهد التي جسدت علاقة الأب بابنته بين العطف والحزم  تفاعلًا واسعًا أما مشهد مناجاة الأب المريض لربه حقق ثناءً ومديحًا بشكل كبير جدًا .." أنا ضعيف يارب ومش عارف أعمل إيه أنا تايه وخايف ".
 
 

ماجد الكدواني في مسلسل موضوع عائلي



 

وتم عرض المسلسل في جزئه الثاني على منصة شاهد محققًا نسبة مشاهدات مرتفعة وسط تساؤل المتابعين عن جزء ثالث.

 



كما أكد الفنان ماجد الكدواني في تصريحات تليفزيونية سابقة أن مشهد الجامع في المناجاة مع الله تم بمنتهى البساطة، وكان الغرض منه رسالة بأنه لا بد من المناجاة مع الله بشكل دائم.

هل هناك جزء ثالث من مسلسل موضوع عائلي؟.. وأجاب ماجد الكدواني: "اللي يريده ربنا يكون"

 


و موضوع عائلي 2 فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة: ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي.

كما انضم لـ موضوع عائلي 2  عدد جديد من النجوم، منهم الفنانة نور التي تقدم دور طبيبة مخ وأعصاب، كذلك انضمت ياسمين وافي.
 

ماجد الكدواني ماجد المارد موضوع عائلى

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