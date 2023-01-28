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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماجد الكدواني بعد نجاح مسلسل موضوع عائلي: توازن بين الدراما والكوميديا.. فيديو

الفنان ماجد الكدواني
الفنان ماجد الكدواني بمسلسل موضوع عائلي

أكد الفنان ماجد الكدواني، أن الهدف من مسلسل “موضوع عائلي”، وجميع طاقم فريق العمل، كان وصول رسائل إنسانية هامة، وكان التوفيق حليف لنا في إيصال تلك الرسائل.

 

وقال ماجد الكدواني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه كان هناك سعي أن يكون هناك ميزان في العمل للتوافق بين الدراما والكوميديا، مؤكدا أنه كان الهدف الوصول لحالة شجن تذكرنا ببساطتنا.

 

وتابع الفنان ماجد الكدواني، أن مشهد الجامع في المناجاه مع الله تم بمنتهى البساطة، وكان الغرض منه رسالة بأنه لا بد من المناجاه مع الله بشكل دائم

 

بعد نجاح الجزء الأول

وأشار ماحد الكدواني إلى أنه كان لدي قلق بان يتم عرض جزء ثاني من مسلسل “موضوع عائلي”، خاصة بعد نجاح الجزء الأول.

ماجد الكدواني مسلسل “موضوع عائلي” مشهد الجامع ام بي سي مصر مصر

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