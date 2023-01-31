التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه أثناء عمله بموقع تحت الإنشاء بأكتوبر

أمرت نيابة أكتوبر بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه أثناء عمله داخل موقع تحت الإنشاء، حيث اختل توازنه من فوق السقالة وسقط على الأرض، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وأكد التقرير أنه لا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث للمعاينة، كما استمعت النيابة لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط 4 أشخاص من أعلى سقالة أثناء عملهم في موقع تحت الإنشاء بمنطقة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقل فريق من رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء قيام العمال بأعمال البناء داخل موقع تحت الإنشاء، اختل توازنهم وسقطوا من أعلى السقالة، فتوفي عامل وأصيب 3 آخرون بكدمات وسحجات متفرقة بجسدهم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.