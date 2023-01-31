اجتماع فني للمشاركين بالمهرجان الرياضي الترويحي بجامعة كفر الشيخ

عقدت وزارة الشباب والرياضة ومنظمى المهرجان الرياضي الترويحي لطلاب الكليات المتخصصة من جامعة كفر الشيخ، الاجتماع الفني الخاص بالمهرجان مع مشرفي الكليات المشاركة.

و بدأ بشرح قوانين المسابقة في الرياضات المختلفة وإجراء القرعة الخاصة بكل لعبة، بالإضافة الي أماكن التنفيذ وموعد إقامة اللقاءات وتوفير عوامل الأمن والسلامة للطلاب المشاركين وتوفير كافة متطلبات نجاح المهرجان.

جاء ذلك بحضور الدكتورطايع عبد اللطيف - مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، الدكتور رشدي العدوي - وكيل كلية الزراعة والمنسق العام للأنشطة الطلابية، الدكتور صبحي سراج - استاذ ورئيس قسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية، الدكتور مؤمن عبد الرحيم - مدير إدارة الكليات المتخصصة بالوزارة، اسراء صبري - اخصائي بالإدارة العامة للنشاط الطلابي.

يأتي تنفيذ المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء جمال نور الدين - محافظ كفر الشيخ، الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي - رئيس جامعة كفر الشيخ.

وينظم المهرجان وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي الجامعي - إدارة الكليات المتخصصة )، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، خلال الفترة من ٣٠ يناير حتي ٢ فبراير القادم، علي ملاعب الجامعة تحت شعار” شباب جامعات الجمهورية الجديدة ".

يشارك ضمن فعاليات المهرجان ٣٥٠ طالباً وطالبة يمثلون ٣٦ كلية من كليات التربية الرياضية (بنين – بنات) بالجمهورية وهي (أسيوط - المنوفية - مدينة السادات - بنها - سوهاج - الزقازيق "بنين" - الفيوم - العريش - بني سويف - المنيا - المنصورة - الاسكندرية - الأزهر - طنطا - كفر الشيخ - السويس - جنوب الوادي - الوادي الجديد)، الى جانب ممثلي هيئة الإشراف بالكليات المشاركة، جامعة كفر الشيخ والإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة.

ويشمل المهرجان أنشطة ومسابقات ومجموعة من الألعاب الترويحية سابقة التجهيز، بالإضافة الي تنفيذ عدد من ورش العمل للطلاب المشاركين بعنوان (إعداد أخصائي الترويح الرياضي)، يحاضر بها نخبة من أساتذة الترويح الرياضي بكليات التربية الرياضية، فيما تحصل الثلاث كليات (بنين – بنات) الفائزة بالمراكز الأولي على جوائز وميداليات وكؤوس.

يهدف المهرجان الرياضي الي رفع معدلات اللياقة البدنية للطلبة والطالبات المشاركين، التعرف على كل ما هو جديد في عالم الألعاب الترويحية وطرق التحكيم وأساليب التنظيم، استثمار طاقات وأوقات فراغ طلاب الكليات المتخصصة وزيادة التقارب والتعارف فيما بينهم، كذلك التعرف على المعالم السياحية بالمحافظة.

تأتى فعاليات المهرجان الرياضي في إطار المشروع القومي للياقة البدنية، وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية وحرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وتنمية روح الولاء والانتماء، الي جانب خلق جيل قادر علي تحقيق التنمية تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ

اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ

اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ

اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ

اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ

اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ

اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ