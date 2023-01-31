عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اجتماع فني للمشاركين بالمهرجان الرياضي الترويحي بجامعة كفر الشيخ

صدى البلد

عقدت وزارة الشباب والرياضة ومنظمى المهرجان الرياضي الترويحي لطلاب الكليات المتخصصة من جامعة كفر الشيخ، الاجتماع الفني الخاص بالمهرجان مع مشرفي الكليات المشاركة.

و بدأ بشرح قوانين المسابقة في الرياضات المختلفة وإجراء القرعة الخاصة بكل لعبة، بالإضافة الي أماكن التنفيذ وموعد إقامة اللقاءات وتوفير عوامل الأمن والسلامة للطلاب المشاركين وتوفير كافة متطلبات نجاح المهرجان.

جاء ذلك بحضور الدكتورطايع عبد اللطيف - مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، الدكتور رشدي العدوي - وكيل كلية الزراعة والمنسق العام للأنشطة الطلابية، الدكتور صبحي سراج - استاذ ورئيس قسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية، الدكتور مؤمن عبد الرحيم - مدير إدارة الكليات المتخصصة بالوزارة، اسراء صبري - اخصائي بالإدارة العامة للنشاط الطلابي.

يأتي تنفيذ المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء جمال نور الدين - محافظ كفر الشيخ، الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي - رئيس جامعة كفر الشيخ.

وينظم المهرجان وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي الجامعي - إدارة الكليات المتخصصة )، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، خلال الفترة من ٣٠ يناير حتي ٢ فبراير القادم، علي ملاعب الجامعة تحت شعار” شباب جامعات الجمهورية الجديدة ".

يشارك ضمن فعاليات المهرجان ٣٥٠ طالباً وطالبة يمثلون ٣٦ كلية من كليات التربية الرياضية (بنين – بنات) بالجمهورية وهي (أسيوط - المنوفية - مدينة السادات - بنها - سوهاج - الزقازيق "بنين" - الفيوم - العريش - بني سويف - المنيا - المنصورة - الاسكندرية - الأزهر - طنطا - كفر الشيخ - السويس - جنوب الوادي - الوادي الجديد)، الى جانب ممثلي هيئة الإشراف بالكليات المشاركة، جامعة كفر الشيخ والإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة.

ويشمل المهرجان أنشطة ومسابقات ومجموعة من الألعاب الترويحية سابقة التجهيز، بالإضافة الي تنفيذ عدد من ورش العمل للطلاب المشاركين بعنوان (إعداد أخصائي الترويح الرياضي)، يحاضر بها نخبة من أساتذة الترويح الرياضي بكليات التربية الرياضية، فيما تحصل الثلاث كليات (بنين – بنات) الفائزة بالمراكز الأولي على جوائز وميداليات وكؤوس.

يهدف المهرجان الرياضي الي رفع معدلات اللياقة البدنية للطلبة والطالبات المشاركين، التعرف على كل ما هو جديد في عالم الألعاب الترويحية وطرق التحكيم وأساليب التنظيم، استثمار طاقات وأوقات فراغ طلاب الكليات المتخصصة وزيادة التقارب والتعارف فيما بينهم، كذلك التعرف على المعالم السياحية بالمحافظة.

تأتى فعاليات المهرجان الرياضي في إطار المشروع القومي للياقة البدنية، وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية وحرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وتنمية روح الولاء والانتماء، الي جانب خلق جيل قادر علي تحقيق التنمية تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ
اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ
اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ
اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ
اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ
اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ
اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ
اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ
اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ
اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ
اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ
اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ
اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ
اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ
اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ
اجتماع فني للمشاركيـن بالمهرجـان الـريــاضي التـرويحي بجامعة كفـر الشيـخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

لإنقاذ الصفقة.. قرار عاجل من ميتلاند الدنماركي بشأن ضم إمام عاشور

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

قرار جديد في الأهلي بسبب الصفقات الجديدة

ترشيحاتنا

أمين «البحوث الإسلامية» يتفقد الاختبارات التحريرية لاختيار مبعوثي الأزهر

لأول مرة في الكويت.. نجاح جراحة مزدوجة لتبديل مفصلي الحوض والركبة

الأم ماتت حاضنة أبناءها.. مصرع 5 من أسرة في تفحم سيارة بالوادي الجديد

ضبط 3 طبنجات و6 آلاف طلقة مهربة مع راكب بمطار القاهرة| صور

عاجل| لجنة المنشطات تخطر أحمد فتوح وعبد الله جمعة بنتيجة عيناتهما ..تفاصيل

بعد الولايات المتحدة.. بريطانيا تفاجئ أوكرانيا بقرار صادم بشأن إرسال المقاتلات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قيدت ابنتها بسلاسل 10 سنوات.. تصرف أم من الدقهلية يثير جدلا|اعرف السر

الكيلو بسعر خروف.. شاهد رصد زاحف مفترس أثناء حصد الكمأ بالسعودية

كارثة لأطفالنا.. تحذير عاجل بسبب هذا النوع من معجون الأسنان

قبل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتى بكأس العالم للأندية.. نجمات يدعمن كهربا

فيديو

بكى على الهواء.. لماذا تأثر عماد رشاد مع عمرو الليثي وما علاقة فاروق الفيشاوي “فيديوجراف”

100 منجم.. تفاصيل صناعة أول سبيكة ذهب مصرية/ فيديو جراف

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

شرط مرتضى منصور لعودة فيريرا إلى الزمالك.. تعرف عليه| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ