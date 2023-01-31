قرار عاجل في بعثة الأهلي قبل مواجهة أوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن تدريب الفريق الختامي بعد قليل على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، سيكون مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من فعاليات المران.

وقال عبد الحفيظ إن حضور وسائل الإعلام للمران سيكون متاحًا في ربع الساعة الأولى، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهرًا على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج، أمس الاثنين، في إنهاء المران الثاني والرئيسي للفريق مبكرًا، حيث هطلت الأمطار بشدة خلال تدريبات الفريق اليوم على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

البعثة تغادر

تغادر بعثة الفريق الأحمر برئاسة محمود الخطيب، مدينة تطوان المغربية في الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، للمبيت في مدينة طنجة، استعدادًا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا.

وتصل بعثة الفريق إلى مدينة طنجة التي تبعد ساعتين تقريبًا من مدينة تطوان التي يقيم بها الفريق حاليًّا للمبيت هناك والاستعداد للمباراة الافتتاحية في مشوار الفريق بالمونديال.

الاجتماع الفني

يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في السادسة من مساء اليوم على استاد ابن بطوطة في طنجة، وذلك للتأكيد على بعض الأمور التنظيمية للمباراة.

ويحضر الاجتماع الفني المهندس خالد مرتجي، رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، والطاقم الإداري للبعثة.

وتحدد اللجنة المنظمة «فيفا» في الاجتماع الفني اليوم جميع الإجراءات التنظيمية والتأكيد على زي الفريقين وبعض التعليمات الإدارية للفريقين أثناء المباراة.

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي مساء غد، الأربعاء، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.