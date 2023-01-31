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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد في الأهلي بسبب الصفقات الجديدة

صدى البلد

أعلنت إدارة الأهلي، غلق ملف استقدام لاعبين جدد في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بهدف زيادة التركيز لدي اللاعبين في كأس العالم للأندية التي ستنطلق غداً بالمغرب وتستمر حتي 11 فبراير.

وقالت الإدارة، إن مارسيل كولر المدير الفني أستقر علي الإكتفاء باللاعبين الذي تم ضمهم وهم خالد عبدالفتاح علي سبيل الإعارة من سموحه ومروان عطية من الإتحاد ومحمد الضاوي كريستو من النجم الساحلي واحمد القندوسي من وفاق سطيف.

وأضافت أنه لا صحة لرحيل المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية ، وأوضحت ان ديانج أحد الركائز الأساسية للفريق وليس صحيحاً الإستغناء عنه ولكن من الممكن إعارة أيمن اشرف في الساعات القليلة الحالية وقبل غلق باب الإنتقالات الشتوية.

فيما تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مساء اليوم إلي طنجة للمبيت هناك إستعداداً لمواجهة اولكاند سيتي النيوزلندي المقرر لها التاسعة من مساء غد في الدور التمهيدي لكأس العالم للاندية، ويختتم ابناء الرداء الأحمر تدريباتهم بمدينة تطوان بعد ظهر اليوم علي أن يغادر بعدها مباشرة الي طنجة التي تبعد قرابة 65 كيلو فقط للمبيت هناك. 

إدارة الأهلي كأس العالم للاندية فترة الانتقالات الشتوية مارسيل كولر ديانج

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