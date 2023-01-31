علق مجدى عبد الغنى خلال تقديمة برنامج ملعب البلدوزر، على قرار السويسري كولر المدير الفني لفريق الاهلي باستبعاد البرازيلي برونو سافيو لاعب فريق الاهلى، من قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا إن اللاعب دائمً افتعال الأزمات خلال مسيرته الكروية .

بتاع مشاكل.. سر استبعاد سافيو من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

وأضاف مجدى عبد الغنى أن برونو سافيو لاعب "بتاع مشاكل" وسبق وكشفنا هذا الأمر أثناء تفاوض الأهلي مع اللاعب، خاصة وأنه كثير التنقلات بين الاندية، ولم يستمر في الفرق التى لعب لها أكثر من 6 أشهر بسبب الازمات التى يفتعلها.

تابع البلدوزر: "لا أعلم كيف وقع الأهلي في فخ التعاقد مع سافيو، وبدأت تظهر بوادر ازماته باستبعاده من القائمة المشاركة في كأس العالم".