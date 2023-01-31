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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الدولار..

اجتماع عاجل بين أمريكا والعراق لمناقشة انخفاض قيمة الدينار.. تفاصيل

أمريكا
أمريكا

أفادت صحيفة ناس العراقية بأن وفدا من البنك المركزي العراقي سيلتقي مع ممثلين عن البنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية في الثاني من فبراير المقبل لمناقشة موضوع انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بحسب تأكيدات العلاق للمالية النيابية. 

وبدوره، علقت  الدكتورة نرمين معروف ، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي  عقب اجتماع اللجنة مع محافظ البنك المركزي في تصريح أكدته أن المحافظ أبلغهم بأنه سيلتقي مع ممثلين عن بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية في اسطنبول يوم 2 فبراير لمناقشة موضوع انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد. 
 
وقالت النائبة عن محافظ البنك المركزي العراقي انه في الاجتماع مع مسؤولي البنك الاتحادي ووزارة الخزانة سيوضحون أن الإجراءات التي اتخذوها لبيع الدولار كان لها اثر كبير ويطالبون بجدولتها خطوة بخطوة. 
 
وذكر عضو اللجنة المالية إن محافظ البنك المركزي أبلغهم بأنهم سيزورون الولايات المتحدة يومي 8 و 9 شباط لمناقشة الموضوع ذاته.

 وبين أن "مسؤولي البنك المركزي أكدوا أنهم سيتخذون إجراءات أخرى لبيع الدولار وزيادة بوابات البيع ومساعدة صغار التجار والشركات في الحصول على الدولارات لأغراض تجاري. 

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