عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمهور الأهلي شتمني| خالد الغندور يسخر من استبعاد سافيو: صباحكم زي الفل

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على قرار استبعاد ثلاثي الأهلي من قائمة كأس العالم للأندية بالمغرب وخاصة برونو سافيو.

وقال الغندور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك “ قلت في بداية الموسم إن كولر مش مقتنع بسافيو و لمًا لعب قلت إنه لاعب عادي و لكن للأسف جمهور الأهلي شتمني و كابتن هشام حنفي اختلف معايا في برنامج سيف زاهر  وفي الآخر تم استبعاده في أهم بطولة صباحكم زي الفل”.

أخطر المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، اللجنة المنظمة للبطولة، بزيارة الجهاز الفني والإداري وطاقم البعثة ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فور الوصول غدًا.

ويزور الجهاز الفني للفريق والطاقم الإداري للبعثة ملعب المباراة فور الوصول إلى طنجة اليوم ولا سيما أن الفريق لم يخض عليه أي تدريبات، وفقًا لترتيبات «فيفا» واللجنة المنظمة بخصوص ملاعب التدريب والمباريات.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهرًا على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج، أمس في إنهاء المران الثاني والرئيسي للفريق مبكرًا، حيث هطلت الأمطار بشدة خلال تدريبات الفريق اليوم على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي مساء غدا ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

سر استبعاد شادي حسين من كأس العالم للأندية.. كولر يصدم إدارة الأهلي

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

بشرى للأهلاوية.. صدى البلد ينشر جميع القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

بتاع مشاكل.. سر استبعاد سافيو من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

أصالة فى مرمى النار.. تدخين الفيب وتصريحات غير لائقة عن مصر

وزير التموين: المواطن شريك أساسي في الرقابة وصد أي محاولات غش تجاري

هل يجوز قصر وجمع الصلاة للمسافر مدة أسبوع.. اعرف الضوابط الشرعية

الزمالك يعلن ضم التركي كانسن أوجباي قبل قمة الطائرة أمام الأهلي

انطلاق مرحلة جديدة من مراكب النجاة.. ماذا حققت المبادرة الرئاسية في 6 محافظات؟

دعاء الهواء الشديد والبرد والمطر.. كلمات مأثورة عن النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

فيديو غريب.. ظهور آكل نمل برأسين يسبب حيرة| شاهد الحقيقة

القصة الكاملة لبيع أكبر ملاهي في القاهرة.. أين ستذهب السندباد؟

هتخلص جسمك من السموم والدهون.. 3 مشروبات خارقة ابدأ بها يومك

فيديو

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

شرط مرتضى منصور لعودة فيريرا إلى الزمالك.. تعرف عليه| فيديو جراف

بودرة السيراميك لا تذوب.. مفاجأة في تداول نسكافيه مغشوش بالأسواق

قارنوه بالعشق الممنوع وبطلته تستحوذ على الإشادات.. مواعيد وأحداث «أزمة منتصف العمر»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ