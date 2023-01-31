جمهور الأهلي شتمني| خالد الغندور يسخر من استبعاد سافيو: صباحكم زي الفل

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على قرار استبعاد ثلاثي الأهلي من قائمة كأس العالم للأندية بالمغرب وخاصة برونو سافيو.

وقال الغندور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك “ قلت في بداية الموسم إن كولر مش مقتنع بسافيو و لمًا لعب قلت إنه لاعب عادي و لكن للأسف جمهور الأهلي شتمني و كابتن هشام حنفي اختلف معايا في برنامج سيف زاهر وفي الآخر تم استبعاده في أهم بطولة صباحكم زي الفل”.

أخطر المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، اللجنة المنظمة للبطولة، بزيارة الجهاز الفني والإداري وطاقم البعثة ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فور الوصول غدًا.

ويزور الجهاز الفني للفريق والطاقم الإداري للبعثة ملعب المباراة فور الوصول إلى طنجة اليوم ولا سيما أن الفريق لم يخض عليه أي تدريبات، وفقًا لترتيبات «فيفا» واللجنة المنظمة بخصوص ملاعب التدريب والمباريات.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهرًا على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج، أمس في إنهاء المران الثاني والرئيسي للفريق مبكرًا، حيث هطلت الأمطار بشدة خلال تدريبات الفريق اليوم على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي مساء غدا ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.