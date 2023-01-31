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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة "ساند" تصل كفر الشيخ لتشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مبادرة «ساند» لدعم الشباب نحو التغيرات المجتمعية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، بمشاركة الكيانات الشبابية من أعضاء فريق شباب يدير شباب، أندية التطوع، أندية الفتاة، فرق الجوالة والجوالات، فريق مراكز شباب مصر أعضاء برلمان الشباب وأعضاء مجلس الشيوخ وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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شهد انطلاق المبادرة واللقاء الحواري الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وفي كلمته الافتتاحية رحب وكيل الوزارة بأعضاء الكيانات الشبابية والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال محروس، إنه بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتوسيع مبادرة "ساند" بالتعاون مع الجهات الشريكة وخاصة الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات، من منطلق اهتمام القيادة السياسية بملف تمكين الشباب واستحداث المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تأهيل وتمكين الشباب من مواجهة المتغيرات المجتمعية.

جاء ذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة.
 

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