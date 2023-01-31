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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: افتتاح 8 معارض أهلا رمضان حتى الآن.. صور

معارض أهلاً رمضان
معارض أهلاً رمضان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، افتتاح 8 معارض أهلاً رمضان بدائرة المحافظة لتقديم  وعرض السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 20% الى 30% بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والغرفة التجارية برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة.
 

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وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة حريصة على توفير السلع الغذائية، والإعلان على أسعارها، وأنه تم افتتاح 8 معارض بمدن كفر الشيخ، وبلطيم والحامول وفوة، ومعرضين سيدي غازي، وسيدي سالم، والبرلس، بالإضافة لماركت دائم للمنطقة الشمالية ببلطيم و هايبر القوات المسلحة غرب المدينة، وسيتم افتتاح 9 معارض أخرى ببقية المدن، وتستمر المعارض إلى ما بعد شهر رمضان، لتخفيض السلع ومحاولة ضبط الأسعار، مشيراً إلى أن المحافظة بها احتياطي استراتيجي، ولا توجد أزمة في السلع والمنتجات، والأسعار مقارنة بالمحافظات الأخرى.
من جانبه أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، أنه تم الإعلان عن  مواقع المعارض الـ 8 بمدن المحافظة، والإعلان عن أسعار السلع، وجاري التجهيز لافتتاح المعارض ببقية مدن المحافظة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

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