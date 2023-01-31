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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قريبا OnePlus تطرح هاتفين قابلين للطي V Fold و V Flip

OnePlus
OnePlus

تستعد شركة "وان بلس" OnePlus الصينية لدخول قطاع جديد من سوق الهواتف الذكية من خلال تصنيعها حاليا لهاتفين قابلين للطي لتغزو بهما الأسواق العالمية وتنافس بقوة  سامسونج  جالاكسي Z Fold .

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، بالعودة إلى أغسطس الماضي بدأت تنتشر شائعات أن وان بلس في طريقها لتصنيع هواتف قابلة للطي، الآن ، قامت العلامة التجارية بتسجيل علامات تجارية جديدة تخص هاتفين قابلين للطي من خلال إدارة الملكية الفكرية الوطنية الصينية. تم تأكيد التسجيل واعتماده، أسماء الأجهزة المسجلة كعلامة تجارية هي "OnePlus V Fold" و "OnePlus V Flip".

اعتماد أجهزة جديدة من وان بلس

لا تكشف قائمة العلامات التجارية الجديدة المتاحة من قبل إدارة الملكية الفكرية الوطنية الصينية CINPA عن أي معلومات حول OnePlus القابل للطي، كل المعلومات المتاحة في التسجيل تؤكد أسماء الأجهزة، ولكن الملاحظ جدا، أن  أسماء OnePlus V Fold و V Flip تشبه اصطلاح تسمية سامسونج لهواتفها القابلة للطي ، مثل Galaxy Z Flip و Z Fold. تعطينا أسماء OnePlus القابلة للطي أيضًا فكرة أن أحد الأجهزة قد يكون له تصميم صدفي بينما سيكون الآخر جهاز لوحي.

قامت شركة OnePlus بتوسيع قاعدة منتجاتها مؤخرًا. أعلنت العلامة التجارية عن شاشات تليفزيون في الهند الشهر الماضي ومن المقرر أن تطلق أول جهاز لوحي "وان بلس باد" مع أول لوحة مفاتيح ميكانيكية لها على الإطلاق في حدث عالمي الأسبوع المقبل بتاريخ 7 فبراير المقبل. 

دخلت شركة أوبو OPPO العلامة التجارية الشقيقة لشركة OnePlus قطاع الهواتف الذكية القابلة للطي في عام 2021، من خلال إزاحتها الستار عن كل من Find N2 و Find 2 Flip الشهر الماضي في الصين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن كلا العلامتين التجاريتين بما في ذلك "فيفو" Vivo مملوكتان لشركة BBK Electronics. أقدمت بالفعل كل من  OPPO  و Vivo على خطوة طرح هواتف ذكية قابلة للطي في الصين، وبالتالي ، من المنطقي أن يدخل OnePlus سوق الأجهزة القابلة للطي.

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أشرف Pete Lau المؤسس المشارك لـ OnePlus على تطوير هاتف OPPO Find N الذكي القابل للطي في عام 2021، ونظرًا لأن OnePlus و اوبو OPPO يقدمان أجهزة مماثلة من ناحية الشكل والإمكانيات، فمن الممكن أن يكون OnePlus V Fold و V Flip متطابقين إلى حد كبير مع هواتف Find N2 و N2 Flip.

وان بلس OnePlus OnePlus V Fold Galaxy Z Flip أوبو فيفو vivo Find 2 Flip سامسونج

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