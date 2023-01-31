احتجاجا على قرارات إسرائيل بهدم منازل فلسطينيين.. إضراب ببلدة جبل المكبر بالقدس

أذاعت فضائية يورونيوز ان سكان بلدة جبل المكبر بالقدس الشرقية المحتلة نظموا إضرابا عاما احتجاجا على عمليات الهدم، التي قامت بها السلطات الإسرائيلية للعديد من المنازل بحجة البناء دون تصريح. وترددت أنباء متضاربة أن قرارا إسرائيليا يرمي إلى هدم أكثر من 600 وحدة سكنية في جبل المكبر.

أغلق السكان الطرق بإطارات العجلات المحترقة والحجارة وقاموا بسكب الزيت في الشوارع لمنع جرافات البلدية وسيارات الجيش الإسرائيلي من دخول الحي لتنفيذ المزيد من عمليات الهدم، التي يعتبرها دوافع عنصرية.



وكانت السلطات الإسرائيلية قد نفذت عمليتي هدم لبنايتين في الحي خلال اليومين الماضيين، ما دفع بسكان الحي إلى إعلان إضراب عام هذا اليوم يشمل جميع القطاعات في المنطقة، بما في ذلك المدارس.

لمنع دخول الجرافات

وقام سكان بلدة جبل المكبر بإغلاق الشوارع من جميع الجهات لمنع دخول الجرافات من هدم المنازل.