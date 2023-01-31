ضبط سائق "توك توك" صدم مواطنا بدار السلام

أعلنت وزارة الداخلية انه بالنسبة للرسالة الواردة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام قائد مركبة "توك توك" بالإصطدام بأحد الأشخاص حال سيره بمنطقة دار السلام بالقاهرة وفراره هاربا.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة (قائد مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه والمركبة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.