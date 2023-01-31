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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مسابقات للأطفال ووعي إحصائي.. ماذا يقدم جناح المركزي للتعبئة والإحصاء بمعرض الكتاب؟

جناح التعبئة والاحصاء
جناح التعبئة والاحصاء بمعرض الكتاب

أكد أحمد  سعيد حلمي المدير التنفيذي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تفاصيل جناح الجهاز في معرض الكتاب.

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وقال حلمي في حواره ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة ":" نقدم بيانات ومعلومات وأرقاما  في  المجالين الاقتصادي والسكاني ".

وأضاف:" نقيم مسابقات خاصة بالطفل في الجناح  لتبسيط عمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للطفل ".

وتابع أحمد سعيد حلمي :"  نقوم بزيادة معدل الوعي الإحصائي للطفل كي يعلم ان كل البيانات والأرقام والمعلومات في مختلف المجالات تأتي من المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

ولفت حلمي :"  نشرح  للزوار  أن الجهاز لا يرتبط بالتعداد السكاني فقط، وأن هناك العديد من المجالات التي يرتبط عمل الجهاز بها".

المركزى التعبئة العامة الاحصاء اخبار التوك شو معرض الكتاب

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