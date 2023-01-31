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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل زراعة الغربية يعقد اجتماعا للنهوض بمحصول القمح

وكيل الزراعة بالغربية
وكيل الزراعة بالغربية

عقد الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الشهري للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالغربية وذلك بقاعة الإرشاد بمديرية الزراعة بالغربية.

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وتناول الاجتماع الوقوف على أهم المشامل التي تواجه محصول القمح خلال هذه الفترة الحرجة من عمر النبات والتنبية على ضرورة الانتظام فى عملية الري وعدم تأخير الفترة بين الرية والأخرى.
وجرى التنبيه بالتخلص من جميع الحشائش الموجودة على حواف الحقول، وكذلك مداومة الفحص لاكتشاف أي إصابة مبكرة بالامراض والعلاج الفوري بالمبيدات الموصى بها.
كما شدد "وكيل الوزارة" بضرورة التواجد الميداني للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه المزارعيين وتقديم الحلول الفورية.
وكذلك القيام بتدقيق البيانات والتنسيق بين الإدارات المختلفة (الشئون الزراعية- والمكافحةالحقلية- والارشاد)ومداومة الفحص المستمر للحقول لاكتشاف الإصابة مبكرا والوقوف على أرصدة المبيدات ومدى تواجدها بالإدارات والجمعيات الزراعية.

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وأكد ضرورة توعية الأخوة المزارعيين بأهمية الزراعات التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية (فول الصويا- دوار الشمس- السمسم- الذرة الصفراء).
وعلى هامش الاجتماع جرى عمل تكريم للمهندسين بإدارة مكافحة القوارض وذلك لحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في مجال مكافحة القوارض، وفتح باب المناقشة للرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

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