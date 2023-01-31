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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الخلالي: مصر ذات ثقل في الشرق الأوسط.. وتتعامل بتوازن مع الأزمة الأوكرانية الروسية

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ أصغر طفل في العالم على وجه الكرة الأرضية تضرر من الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أن هناك دول على وشك الانهيار، كما أن بعض الدول تأثرت سياسيا، مشددةً على أنّ مصر على علاقة جيدة مع جميع الدول ذات الثقل الدولي.

وأضافت الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أنّه مع تغيرات الخريطة العالمية، أجبرت بعض الدول سياسيا على دعم روسيا أو أوكرانيا، وفي هذا المشهد الدقيق والصعب استطاعت مصر أن تمسك العصا من المنتصف على المستوى السياسي، وأن تتعامل وفق معادلاتها.

وأوضحت، ان مصر تتعامل مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وتدعم إنهاء الحرب لصالح الجميع وتحقيق التوازن، بالإضافة إلى دعم إنهاء الأزمة الاقتصادية لأنها أثرت على العالم كله.

 

الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية

وتابعت الإعلامية، أن مصر صاحبة الثقل في الشرق الأوسط، وصاحبة دور كبير جدا على المستوى العالمي في تفاصيل مختلفة، وفي الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، فإن مصر رمانة الميزان في القدرة على الوصول لحلحلة لهذه الأزمة: "من المهم أن نعرف كيف ينظر الناس لبلدنا، وقدرات بلدنا، الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا وحققت قدرة اقتصادية قوية وشراكات مختلفة واتفاقيات متعددة وهو ما أدى في النهاية إلى تحقيق التوازن"

قصواء الخلالي الدولة المصرية الشرق الاوسط الولايات المتحدة أوكرانيا

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