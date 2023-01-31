رئيس المحلة: إحالة 558 من العاملين بالمنشأت والمصالح الخدمية لعدم انضباطهم

أكد عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إحالة 558 من العاملين بالمنشأت والمصالح الخدمية بقطاعات المحليات والصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى بمركز المحلة، إلى التحقيق بسبب عدم الانضباط وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

وكان رئيس مدينة المحلة، قد تلقى تقريرا من مدير إدارة التفتيش المالى والإداري بديوان مركز المحلة ، بالقيام بأعمال التفتيش المفاجئ على سجلات الحضور والانصراف والانضباط الوظيفي على الوحدات المحلية و الصحية و كذلك المستشفيات ومكاتب الصحة والمدارس والعديد من المصالح الحكومية الأخرى، للوقوف على مدى الانضباط وانتظام العمل ورصد المخالفين.

وأسفرت أعمال التفتيش، عن رصد ترك عمل وعدم انضباط وظيفي لـ 558 من العاملين بالمحليات والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي بقرى مركز المحلة، عبارة عن 27 تشطيب ترك عمل لـ 18 طبيب و 9 مدرسين، بالإضافة إلى التشطيب غياب لـ 531 عبارة عن 268 طبيب و 103 فني و 36 إداري و 103 تمريض و 21 موظف، فأصدر رئيس المدينة قراره المتقدم.