عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المحلة: إحالة 558 من العاملين بالمنشأت والمصالح الخدمية لعدم انضباطهم

رئيس المحلة
رئيس المحلة

أكد عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إحالة 558 من العاملين بالمنشأت والمصالح الخدمية بقطاعات المحليات والصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى بمركز المحلة، إلى التحقيق بسبب عدم الانضباط وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان في طنطا

وكان رئيس مدينة المحلة، قد تلقى تقريرا من مدير إدارة التفتيش المالى والإداري بديوان مركز المحلة ، بالقيام بأعمال التفتيش المفاجئ على سجلات الحضور والانصراف والانضباط الوظيفي على الوحدات المحلية و الصحية و كذلك المستشفيات ومكاتب الصحة والمدارس والعديد من المصالح الحكومية الأخرى، للوقوف على مدى الانضباط وانتظام العمل ورصد المخالفين.

 

وأسفرت أعمال التفتيش، عن رصد ترك عمل وعدم انضباط وظيفي لـ 558 من العاملين بالمحليات والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي بقرى مركز المحلة، عبارة عن  27 تشطيب ترك عمل لـ  18 طبيب و 9 مدرسين، بالإضافة إلى التشطيب غياب لـ 531 عبارة عن 268 طبيب و 103 فني و 36 إداري و 103 تمريض و 21 موظف، فأصدر رئيس المدينة قراره المتقدم.

المحلة الغربية محافظ الغربية المصالح الحكومية مستشفيات التضامن الاجتماعي البنك الاهلي المستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ أحمد شوبير ..تفاصيل

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

ترشيحاتنا

حكم من ينكر وجود الحسد.. علي جمعة يجيب

أمريكا.. إلغاء وتأخر 4592 رحلة جوية بسبب تساقط الثلوج

الكرتونة انخفضت 10 جنيهات..أسعار البيض بمنافذ الزراعة والأسواق اليوم الثلاثاء 31 يناير

انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد توجه نصيحة عاجلة للمواطنين

الوزراء يوافق على استخدام مبنى مجمع التحرير كفندق ومقر وزارة الداخلية كمجمع خدمي

جابر أبو شديد.. نجوم الفن يروجون لمسلسلاتهم بحرق شخصياتهم على السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت حامل في توأم.. آخر كلمات عروس الغربية قبل وفاتها

ماتدمرش ابنك.. اعرف أسباب التشوهات الخلقية قبل الإنجاب

ثمنه رخيص .. نوع من الشاي يعالج الضغط والسكري

سعر صادم لجاكيت محمود العسيلي بحفل القرية العالمية في دبي

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ