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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 1-2-2023، في مصر بعد أن شهدت موجة كبيرة من الارتفاعات منذ بداية الشهر الجاري يناير 2023.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن اليوم الاربعاء 1-2-2023، بعد تراجعها، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع إلى جانب سعر الدولار اليوم وأيضا أسعار الذهب اليوم 

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أسعار الدواجن اليوم 

قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المهندس عبد المنعم خليل، إن الدولة قامت بإخراج كمية كبيرة من الأعلاف الفترة الماضية في إطار الاهتمام بصناعة الدواجن لأنها صناعة ناجحة، لافتا إلى أن حجم الاستثمار في هذه الصناعة يصل لـ100 مليار جنيه.

وتمثل الأعلاف حوالي 75% من جملة تكاليف الإنتاج لصناعة الدواجن، وتربية المواشي. 

وتستورد مصر سنوياً كميات من فول الصويا والذرة الصفراء بخلاف الإنتاج المحلي تقدر بحوالي 4 ملايين طن من بذرة فول الصويا، و13 مليون طن من الذرة الصفراء. 

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن  ثروت الزيني ، أن ما حدث من افراجات جمركية، وبدأ العديد من المربين الدخول مرة أخرى إلى الإنتاج، دورة التسمين ٤٠ يوم، ونحن أمام فجوة، والموضوع محتاج استدامة في الأعلاف توفرها.

سعر الدواجن اليوم 

تراجعت سعر الدواجن البيضاء اليوم بنحو 5 جنيهات مسجلة 65 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 70 إلى 72 جنيها للكيلو،  وذلك بعد إضافة مصاريف النقل وهامش ربح التاجر ومحالات التجزئة.

أسعار الدواجن اليوم بالأسوق

وصل سعر الدواجن الأمهات 2-1-2023 إلى 53 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 58 جنيها للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء اليوم ” 75 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيها تقريبا.

سعر الكتكوت اليوم 

ووصل سعر الكتكوت خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2-1-2023 اخر أيام الشهر الجاري إلى 18 جنيها

أسعار البيض اليوم

وشهدت  أسعار البيض اليوم الثلاثاء  ارتفاع طفيف بعد أن تراجعت أمس سجل طبق البيض الابيض اليوم 92 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 97 جنيها.

سعر طبق البيض اليوم 

ووصل سعر سعر البيض الاحمر اليوم إلى 93 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 996 جنيها.

وسجل سعر البيض البلدي اليوم الاربعاء 2-1-2023 نحو  104 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 108-110 جنيهات للطبق.

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