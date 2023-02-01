رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: «الناتو» يضاعف الرهان في أوكرانيا على هزيمة موسكو

اتهم رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، حلف "الناتو" بمضاعفة الرهان في الصراع الأوكراني على هزيمة بلاده استراتيجيًا.

وقال “ناريشكين” في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك"، نشرتها اليوم الأربعاء: "إن حلف الناتو يضاعف الرهان بسبب احتفاظه على الأحلام بهزيمة روسيا الاستراتيجية"، مشيرًا إلى أن هذا لن يحدث.

ويواصل الجيش الروسي منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية يُطلق عليها العملية الخاصة في أوكرانيا.