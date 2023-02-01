عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صحف السعودية: تطمينات مصرية بشأن الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج.. تظاهرات في فرنسا بسبب تعديل سن التقاعد.. ولبنان يعتمد سعر صرف جديدًا لليرة

صحف السعودية
صحف السعودية
  • 22 فبراير إجازة يوم التأسيس بالسعودية
  • أوكرانيا تسعى للحصول على طائرات مقاتلة غربية
  • مئات الآلاف يتظاهرون في فرنسا بسبب سن التقاعد
  • تغيير سعر الصرف الرسمي بلبنان
  • بوتين يدعو إلى إنشاء مراكز تدريب عسكرية مع بيلاروسيا

 

تناولت الصحف السعودية، اليوم الأربعاء، عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، والمستجدات في أوكرانيا، والإضراب في فرنسا.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية تفاصيل إجازة يوم التأسيس لهذا العام، موضحة أنها توافق يوم 22 فبراير للقطاعات العام والخاص وغير الربحي.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لموظفي القطاع العام المشمولين بأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، سيكون يوم الخميس الذي يلي يوم التأسيس عطلة، وفقاً للمادة 128 من اللائحة.

ومن صحيفة "سبق"، توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأةً لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والشرقية، في حين السماء غائمةً جزئياً إلى غائمةٍ تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، ولا يُستبعد تساقطٌ للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).

وحول الشأن المصري، ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن مصر  أطلقت تطمينات لمواطنيها بشأن “سلامة الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج”. ونفت الحكومة الإفراج عن منتجات منتهية الصلاحية.

ورد مجلس الوزراء في إفادة رسمية الثلاثاء، على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من “أنباء تزعم الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق المصرية”.

وفي الشأن العربي، نقلت صحيفة "الرياض"، أن رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي قال إن لبنان سيغير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي اعتبارًا من أول فبراير، مما يمثل خفضا نسبته 90 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي الحالي الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عاما.

عالميًا، ذكرت صحيفة "الوطن"، أن أوكرانيا تدفع حلفاءها الغربيين لتزويدها بطائرات مقاتلة، بعد أسبوع من فوزها بتعهدات بتقديم دبابات حديثة متطورة لمساعدتها على صد قوات الغزو الروسي بعد ما يقرب من عام من القتال.

وأعرب بعض القادة الغربيين عن قلقهم من أن هذه الخطوة يمكن أن تصعد الصراع المستمر منذ ما يقرب من عام وتجرهم إلى عمق الحرب.

ومن صحيفة "الرياض"، تظاهر مئات آلاف الأشخاص الثلاثاء في أنحاء فرنسا احتجاجًا على إصلاح مثير للجدل لنظام التقاعد اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، فيما بدت نسبة الالتزام بالإضراب أقلّ مما كانت عليه في اليوم الأول من التعبئة في 19 يناير.

أما صحيفة "سبق"، فنقلت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب الثلاثاء، من حكومته التفاوض مع مينسك لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا المجاورة لروسيا.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، قال إن قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ستُعقد في كييف الجمعة غداة «مشاورات حكومية» ستُجرى بين أوكرانيا والمفوضية الأوروبية و"ستكون الأولى في تاريخنا".

مصر فرنسا حالة الطقس السعودية الصحف السعودية صحف السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

حقيقة تدخل وزير الرياضة لحل أزمة قيد صفقات الزمالك بـ اتحاد الكرة

4 كلمات يفتحها الله عليك ويرزقك..رددها كل صباح

ترشيحاتنا

استمرار سقوط الأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

الجملي ارتفع.. أسعار اللحوم اليوم الطازجة والمجمدة في الأسواق

وظائف .. شروط التعيين في هيئة قضايا الدولة وموعد تقديم الطلبات

أخبار الرياضة| كولر يُجهز مفاجأة غير متوقعة أمام أوكلاند سيتي.. وخالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك

دخلنا شقة مهجورة وقلعنا الهدوم.. أقوال فتاة الـ 13 عاما:حملت بدون زواج

أخطاء شائعة في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة .. احترس منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن زيوت المطاعم والتحذير من منتجات متداولة فى الأسواق تسبب آثارا كارثية للبشرة

أغنى كلب في العالم.. يعيش بقصر فاخر ويمتلك ثروات هائلة

ابعد عنها.. وجبة خفيفة شهيرة يمكن أن تسهم في زيادة ضغط الدم

خطر على الجسم .. حقائق لا تعرفها عن الصلصة المعلبة

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ