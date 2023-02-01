صحف السعودية: تطمينات مصرية بشأن الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج.. تظاهرات في فرنسا بسبب تعديل سن التقاعد.. ولبنان يعتمد سعر صرف جديدًا لليرة

22 فبراير إجازة يوم التأسيس بالسعودية

أوكرانيا تسعى للحصول على طائرات مقاتلة غربية

مئات الآلاف يتظاهرون في فرنسا بسبب سن التقاعد

تغيير سعر الصرف الرسمي بلبنان

بوتين يدعو إلى إنشاء مراكز تدريب عسكرية مع بيلاروسيا

تناولت الصحف السعودية، اليوم الأربعاء، عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، والمستجدات في أوكرانيا، والإضراب في فرنسا.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية تفاصيل إجازة يوم التأسيس لهذا العام، موضحة أنها توافق يوم 22 فبراير للقطاعات العام والخاص وغير الربحي.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لموظفي القطاع العام المشمولين بأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، سيكون يوم الخميس الذي يلي يوم التأسيس عطلة، وفقاً للمادة 128 من اللائحة.

ومن صحيفة "سبق"، توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأةً لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والشرقية، في حين السماء غائمةً جزئياً إلى غائمةٍ تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، ولا يُستبعد تساقطٌ للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).

وحول الشأن المصري، ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن مصر أطلقت تطمينات لمواطنيها بشأن “سلامة الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج”. ونفت الحكومة الإفراج عن منتجات منتهية الصلاحية.

ورد مجلس الوزراء في إفادة رسمية الثلاثاء، على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من “أنباء تزعم الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق المصرية”.

وفي الشأن العربي، نقلت صحيفة "الرياض"، أن رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي قال إن لبنان سيغير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي اعتبارًا من أول فبراير، مما يمثل خفضا نسبته 90 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي الحالي الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عاما.

عالميًا، ذكرت صحيفة "الوطن"، أن أوكرانيا تدفع حلفاءها الغربيين لتزويدها بطائرات مقاتلة، بعد أسبوع من فوزها بتعهدات بتقديم دبابات حديثة متطورة لمساعدتها على صد قوات الغزو الروسي بعد ما يقرب من عام من القتال.

وأعرب بعض القادة الغربيين عن قلقهم من أن هذه الخطوة يمكن أن تصعد الصراع المستمر منذ ما يقرب من عام وتجرهم إلى عمق الحرب.

ومن صحيفة "الرياض"، تظاهر مئات آلاف الأشخاص الثلاثاء في أنحاء فرنسا احتجاجًا على إصلاح مثير للجدل لنظام التقاعد اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، فيما بدت نسبة الالتزام بالإضراب أقلّ مما كانت عليه في اليوم الأول من التعبئة في 19 يناير.

أما صحيفة "سبق"، فنقلت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب الثلاثاء، من حكومته التفاوض مع مينسك لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا المجاورة لروسيا.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، قال إن قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ستُعقد في كييف الجمعة غداة «مشاورات حكومية» ستُجرى بين أوكرانيا والمفوضية الأوروبية و"ستكون الأولى في تاريخنا".