تطور خطير.. الصين تحذر من انضمام الهند واليابان لاتفاقية "أوكس"

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن ضم الهند واليابان للاتفاقية الأمنية "أوكس" أمر غير مقبول وسيؤثر على الأوضاع بالمنطقة.

وعلى جانب آخر، حذرت اليابان ومنظمة حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، الثلاثاء، من تنامي التقارب العسكري بين روسيا والصين، وتعهدتا بتعزيز شراكتهما الأمنية وسط حرب موسكو في أوكرانيا وتعزيز بكين العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتوصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج ، إلى الاتفاق خلال اجتماعهما في طوكيو في وقت تعمل فيه اليابان وديمقراطيات إقليمية أخرى على تعزيز العلاقات الأمنية مع الحلف، بقيادة الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الزعيمين قالا في بيان مشترك صدر بعد محادثاتهما: "نسلط الضوء بقلق على التعاون العسكري الروسي المتنامي مع الصين، بما في ذلك من خلال العمليات والتدريبات المشتركة في محيط اليابان".

وأضاف الزعيمان "أننا ندرك أن أمن منطقة أوروبا - الأطلنطي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ مرتبط بشكل وثيق ونؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين اليابان وحلف شمال الأطلنطي من أجل الاستجابة للبيئة الاستراتيجية المتغيرة".