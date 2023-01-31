وزير خارجية الصين يسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية

يسعى وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين جانج، إلى بناء علاقات أقوى مع المملكة العربية السعودية، وإقامة منطقة تجارة حرة بين الصين والخليج 'في أقرب وقت ممكن' ، بحسب بيان للوزارة نُشر في وقت متأخر يوم الاثنين.

قدم تشين ، الذي تم تعيينه مؤخرًا في هذا المنصب ، الاقتراح، في محادثة هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مضيفًا أن الصين تقدر دعم المملكة العربية السعودية الثابت الثابت بشأن القضايا التي تنطوي على مصالح الصين الجوهرية.

وقال إنه يتعين على الجانبين زيادة توسيع التعاون في الاقتصاد والتجارة والطاقة والبنية التحتية والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا العالية.

بالإضافة إلى ذلك، ضغط تشين؛ من أجل مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين والخليج وبناء 'منطقة التجارة الحرة بين الصين والخليج في أسرع وقت ممكن'.

وقال الأمير فيصل، إن السعودية تعتبر العلاقات مع الصين ركناً أساسياً مهما للعلاقات الخارجية، وإن السعودية تلتزم التزاماً تاماً بمبدأ الصين الواحدة، بحسب بيان وزارة الخارجية الصينية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن تشين- الذي أنهى لتوه جولة في عدة دول أفريقية- أجرى محادثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا ووزير الخارجية الأرجنتيني سانتياغو كافيرو.