عاجل
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات المواطنين الفلسطينيين.. ويحاولون اقتحام ترمسعيا قرب رام الله محمود أبو الدهب: الزمالك سيتأثر برحيل فيريرا أخبار التعليم| تفاصيل منح جامعة بأوزبكستان.. اليوم آخر موعد للتقدم لـ جائزة خليفة التربوية الحلفاء الغربيون منقسمون بشأن إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا وروسيا تعلن تحقيق مكاسب نشرة المرأة: ارتفاع الصوديوم يسبب السكتة الدماغية.. احذر 3 أخطاء كارثية عند شرب الماء في إناء من النحاس.. 5 أعراض في البول تدل على الإصابة بالسكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية الصين يسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية

السعودية والصين
السعودية والصين

يسعى وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين جانج، إلى بناء علاقات أقوى مع المملكة العربية السعودية، وإقامة منطقة تجارة حرة بين الصين والخليج 'في أقرب وقت ممكن' ، بحسب بيان للوزارة نُشر في وقت متأخر يوم الاثنين.

قدم تشين ، الذي تم تعيينه مؤخرًا في هذا المنصب ، الاقتراح، في محادثة هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مضيفًا أن الصين تقدر دعم المملكة العربية السعودية الثابت الثابت بشأن القضايا التي تنطوي على مصالح الصين الجوهرية.

وقال إنه يتعين على الجانبين زيادة توسيع التعاون في الاقتصاد والتجارة والطاقة والبنية التحتية والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا العالية.

بالإضافة إلى ذلك، ضغط تشين؛ من أجل مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين والخليج وبناء 'منطقة التجارة الحرة بين الصين والخليج في أسرع وقت ممكن'.

وقال الأمير فيصل، إن السعودية تعتبر العلاقات مع الصين ركناً أساسياً مهما للعلاقات الخارجية، وإن السعودية تلتزم التزاماً تاماً بمبدأ الصين الواحدة، بحسب بيان وزارة الخارجية الصينية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن تشين- الذي أنهى لتوه جولة في عدة دول أفريقية- أجرى محادثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا ووزير الخارجية الأرجنتيني سانتياغو كافيرو.

المملكة العربية السعودية وزارة الخارجية وزير الخارجية الصيني وزير خارجية الصين البنية التحتية التكنولوجيا العلاقات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل غلق القيد.. خالد الغندور يعلن عودة لاعب الأهلي من الإعارة

سر استبعاد شادي حسين من كأس العالم للأندية.. كولر يصدم إدارة الأهلي

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

صدمة للإدارة.. إعلامي: كولر غير مقتنع بصفقات الأهلي

أقوال صادمة لوالد الطالب ضحية اعتداء 3 متهمين أمام النيابة

شبانة: الكاف حسم موقف قندوسي بعد تدخل الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة توقف منح تراخيص تصدير لشركة هواوي الصينية

وزير الدفاع الأمريكي في كوريا الجنوبية لطمأنة حليفه الآسيوي بشأن التزامهما النووي

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج يزور قاعدة قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية

حتى كبار السن.. نظام زيلينسكي يصدر أحكاما بسجن المتهربين من الخدمة العسكرية

فصل مسعفين تقاعسا في تقديم الرعاية الطبية لضحية تعذيب الشرطة الأمريكية بممفيس

افتتاح المؤتمر الإقليمي الثاني لبرنامج حوكمة هجرة اليد العاملة في شمال إفريقيا

فيديو صادم .. صخرة كبيرة تحطم منزل عائلة في هاواي | شاهد

المستشار الألماني بأمريكا جنوبية للتعاون في قطاع السلع والمعادن المهمة

ترشيحاتنا

بمواصفات مميزة.. شاومي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق Poco X5 Pro

سعر عيار 24 في محلات الصاغة اليوم 31-1-2023

دعاء يوم 9 رجب.. بـ15 كلمة يعوضك الله عن كل شيء أحببته وخسرته

بعد قليل.. الحكم على محمد رمضان بتهمة سب وقذف عمرو أديب

أخبار الفن| بطل «الهيبة» يصدم جمهوره.. ووالدة هنا الزاهد «مذيعة» لأول مرة

أسوان يدعم صفوفه بصفقتين جديدتين| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. ماذا يعني حرف i في أجهزة آيفون؟

انزلقت منذ ألفي عام.. العثور على أحجار كريمة نادرة من حمامات الساونا اليونانية

صادم.. مطعم شهير يستبدل الموظفين بالروبوتات بأمريكا

80 سيجارة يوميًّا.. فنان شهير يكشف عن معاناته من مرض خطير| فيديو

فيديو

في العناية المركزة.. تفاصيل وعكة الفنان أبو الليف الصحية/ فيديو جراف

إسكندرانية وعندها كوافير.. القبض على ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي

حقيقة طلاق شمس البارودي وحسن يوسف وسر البلاغ العاجل للنائب العام

أبراج تتوافق مع الدلو.. الميزان في المرتبة الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ