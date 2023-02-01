إتاحة تعديل بيانات استمارة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حتى 16 فبراير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إعادة فتح الإستمارة الإلكترونية لبيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، لإجراء التعديلات اللازمة على بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وفقا لما تم امتحان الطلاب عليه في الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية والتعليم ، على ضرورة طباعة التقارير الخاصة بمراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة الطلاب ، والتي تشمل كافة البيانات المتعلقة بالاختبارات الالكترونية وهي (اللغة الاولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل) ،وذلك بعد مراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها واستيفاء كافة التوقيعات اللازمة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تسليم التقارير إلى ادارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته 16 فبراير وهو الموعد المقرر لإغلاق امكانية التعديل على بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال الإستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه في حال اكتشاف أي أخطاء في بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على قاعدة البيانات بعد هذا التاريخ ، يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع المتسبب في ذلك.