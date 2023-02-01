عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إتاحة تعديل بيانات استمارة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حتى 16 فبراير

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إعادة فتح الإستمارة الإلكترونية لبيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، لإجراء التعديلات اللازمة على بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وفقا لما تم امتحان الطلاب عليه في الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية والتعليم ، على ضرورة طباعة التقارير الخاصة بمراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة الطلاب ، والتي تشمل كافة البيانات المتعلقة بالاختبارات الالكترونية وهي (اللغة الاولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل) ،وذلك بعد مراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها واستيفاء كافة التوقيعات اللازمة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تسليم التقارير إلى ادارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته 16 فبراير وهو الموعد المقرر لإغلاق امكانية التعديل على بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال الإستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه في حال اكتشاف أي أخطاء في بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على قاعدة البيانات بعد هذا التاريخ ، يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع المتسبب في ذلك.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الاستمارة الإلكترونية الاول والثاني الثانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

صراخ وصوت عال| كواليس خناقة مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

حقيقة تدخل وزير الرياضة لحل أزمة قيد صفقات الزمالك بـ اتحاد الكرة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

خالد الغندور يعلن اعتزال مهنة الإعلام الرياضي

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يقترب من الأهلي بعد جلسة مع حسام غالي وأمير توفيق

غل وافتراء.. حازم إمام يرد على تصريحات مرتضى منصور ضده

وزير التنمية المحلية: "مشروعك" وفر 2,3 مليون فرصة عمل

صرف معاشات فبراير لـ 10.7 مواطن من جميع منافذ الصرف.. اليوم

الرئيس الروسي يأمر بإقالة مسؤول كبير بالدولة.. تفاصيل

سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1 فبراير| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل لا تصدق.. فتاة تنهي حياة شبيهتها على إنستجرام بألمانيا

مشوار الشغل بقى بكام.. تفاصيل زيادة أسعار أوبر في القاهرة والاسكندرية؟

نشرة المرأة.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن زيوت المطاعم والتحذير من منتجات متداولة فى الأسواق تسبب آثارا كارثية للبشرة

أغنى كلب في العالم.. يعيش بقصر فاخر ويمتلك ثروات هائلة

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ