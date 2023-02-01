عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة للتاريخ.. نجوم الوطن العربي يحتفوا بـ طلال مداح اليوم

بوستر الحفل
بوستر الحفل

تشهد السعودية اليوم حفلا للتاريخ، حيث تقيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ،  حفله تحت اسم "صوت الأرض" لتكريم الموسيقار الراحل طلال مداح وذلك بمشاركة أهم نجوم العرب.

وصل الي الرياض على مدار الأيام الماضية عدد من كبار نجوم الوطن العربي المشاركين بتكريم صوت الأرض، وحرصوا على مشاركة الأجواء في السعودية مع جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

من بين المطربين المشاركين صابر الرباعي، محمد عبدة، اصالة، انغام، عبد المجيد عبد الله، عبد الله الرويشد، نبيل شعيل، عبادي الجوهر، اسماء لمنور، وغيرهم.

يذكر ان تذاكر الحفل الاحتفاء بأعمال الموسيقار طلال مداح، على مسرح محمد عبده أرينا، في العاصمة السعودية الرياض، نفذت بعد ساعات من طرحها.

صوت الأرض حفل صوت الأرض تركي آل الشيخ السعودية طلال مداح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| انتهاء أزمة نادي الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

صراخ وصوت عال| كواليس خناقة مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

نجم الزمالك يقترب من الأهلي بعد جلسة مع حسام غالي وأمير توفيق

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

حقيقة تدخل وزير الرياضة لحل أزمة قيد صفقات الزمالك بـ اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

دعاء النبي عند الرياح والهواء الشديد والتراب

بعد موافقة النواب.. ضوابط جديدة لإنشاء الغرف السياحية

نتنياهو: لا سلام مع الفلسطينيين إلا بعد انتهاء صراعنا مع العرب

وزير الخارجية التركي: كان على السويد اتخاذ موقف بشأن حرق القرآن الكريم

الحكومة تنفي تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي

نصف أطفال مدارس إنجلترا يتعرضون للمواد الإباحية.. دراسة تنصح الآباء بالتحدث مع أبنائهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشترى تذكرة بأموال مزورة.. تعرف على عقوبة لاعب كرة قدم بالسودان

حادثة و3 شقق اتدمروا.. بلوجر يفجر مفاجآت صادمة بعد زواجه بـ 4 شهور

 هل يعتزل الغندور الإعلام بعد الرحيل على الهواء عن قناة الزمالك؟

فستان بـ 15 مليون جنيه يثير ضجة على السوشيال ميديا.. ايه الحكاية؟

فيديو

حامل بدون زواج.. أقوال فتاة سودانية عمرها 13 سنة في قضية أكتوبر

حسين الجسمى يطرح أغنية أستاذ في الدنيا.. فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ