ليلة للتاريخ.. نجوم الوطن العربي يحتفوا بـ طلال مداح اليوم

تشهد السعودية اليوم حفلا للتاريخ، حيث تقيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، حفله تحت اسم "صوت الأرض" لتكريم الموسيقار الراحل طلال مداح وذلك بمشاركة أهم نجوم العرب.

وصل الي الرياض على مدار الأيام الماضية عدد من كبار نجوم الوطن العربي المشاركين بتكريم صوت الأرض، وحرصوا على مشاركة الأجواء في السعودية مع جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

من بين المطربين المشاركين صابر الرباعي، محمد عبدة، اصالة، انغام، عبد المجيد عبد الله، عبد الله الرويشد، نبيل شعيل، عبادي الجوهر، اسماء لمنور، وغيرهم.

يذكر ان تذاكر الحفل الاحتفاء بأعمال الموسيقار طلال مداح، على مسرح محمد عبده أرينا، في العاصمة السعودية الرياض، نفذت بعد ساعات من طرحها.