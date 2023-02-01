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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول على برنامج ums بآداب عين شمس

صدى البلد

أكدت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من إعلان نتائج  امتحانات التيرم الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ لكل الأقسام كاملة لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة والبرامج الخاصة من خلال برنامج( ums )  الالكترونى ، حيث تم إعلان نتيجة ٢٥٠٠٠ طالب وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
ويمكن هذا البرنامج الطالب من معرفة نتيجته من خلال الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور  باستخدام الرابط :  

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حيث انتهت الامتحانات بالكلية يوم الأربعاء الموافق ٢٥ يناير ، تم الرصد يوميا فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني .

واوضحت ا. د حنان كامل انه تم استخراج عدد من الامتحانات من بنوك الاسئلة في قسم المكتبات وبرنامج الدراسات العبرية والاسرائيلية وذلك بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب وادارة تطوير التعليم ووحدة القياس والتقويم المركزية مضيفة ان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها استخراج اسئلة امتحانية من بنوك الاسئلة، على ان تعمم على باقي الاقسام في الفصل الدراسي الثاني.

كما أشادت " القائم بأعمال عميد الكلية " بجودة أداء العمل والدقة وسرعة الإنجاز أثناء الامتحانات بدءًا بإعداد الجداول وتشكيل اللجان وأعمال الكنترولات والتصحيح الالكترونى ورصد الدرجات وانتهاءا برفعها على الموقع .

كما تقدمت ا.د حنان كامل بالشكر لكل أعضاء عملية الامتحانات : شئون الطلبة ورؤساء الكنترولات وأعضاء إدارة الدعم الفنى والتقنى ووحدة الرصد الإلكتروني وأعضاء هيئة التدريس والملاحظين والمعاونين على كل ما بذلوه من مجهود من أجل النجاح البارز في استكمال النتيجة ورفعها أول بأول على البرنامج .

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