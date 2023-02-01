كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تعلن عن بدء دورة الدراسات الحرة

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عن بداية دورة الدراسات الحرة الثانية للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور عمرو محمد سامي عميد الكلية ،و الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى الفترة من ١٢ فبراير إلى ٨ يونيو .

أوضح الدكتور عمرو سامي أن الأقسام المتاحة للدارسين هي:

اولا : دورات قسم التصوير:

دورة أساسيات التصوير يحاضر بها :

الدكتور مراد درويش، الدكتور عبد الحميد الجزار، الدكتور أحمد عادل، الدكتور علي رشدي

- دورة التصوير الزيتي المستوى الثاني: يحاضر بها الدكتور أمير سليم

. دورة التصوير الجداري للدكتورة يارا حاتم

على أن يكون اليوم الافتتاحي هو يوم الأحد ١٢فبراير في تمام الثالثة عصرًا

يتم من خلاله التعريف بجميع الدورات المقدمة ونظام الدراسة وإجراء اختبار تحديد المستوى لمن لهم خبرة بالرسم بدورتين بقسم التصوير

(بقية الدورات بدون اختبار)

الاختبار مجاني

ثانيا دورات قسم الجرافيك:

دورة فنون الرسم و اساسيات الجرافيك : يحاضر بها الدكتورة أسماء الدسوقى، الدكتور محمد غالب، الدكتورة أمل حسين .

اليوم الافتتاحي الأحد ١٢ فبراير في الثالثة عصرا يتم فيه التعريف بجميع الدورات المقدمة ونظام الدراسة .

ثالثا : دورات قسم النحت:

دورة أساسيات النحت العام والعرائس : يحاضر بها: الدكتورة إيناس زين، الدكتور على نبيل .

اليوم الافتتاحي الأحد ١٢ فبراير فى الثالثة عصرا يتم فيه التعريف بجميع الدورات المقدمة ونظام الدراسة.

للإشتراك :-

التوجه من الآن وحتى يوم الأحد ١٢ فبراير إلى سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من الساعة ٩ ونصف صباحًا وحتى ١ ظهرًا من يوم الأحد إلى يوم الخميس

والمستندات المطلوبة :-

١ - صورتين شخصيتين

٢ - صورة البطاقة الشخصية ٣ - يتم دفع مصاريف الدورة بإستخدام كارت فيزا أو ماستر كارد أو ميزة أو كارت debt .

التقديم متاح من سن ١٨ سنة ومتاح للطلاب من الجامعات.

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