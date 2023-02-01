القوي العاملة توفر 2975 فرصة عمل في 85 شركة خاصة بـ 13 محافظة

أعلنت وزارة القوى العاملة ، عن توفير 2975 فرصة عمل في عدد من التخصصات، في 85 شركة قطاع خاص، في 13 محافظة ، برواتب تبدأ من 2700 جنيه ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

وقالت الوزارة ، اليوم الأربعاء" : إن هذه الفرص تم توفيرها من خلال نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن الوزارة كل 15 يوما ،من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، مشيرة إلي أن هذه الفرص متوفرة في محافظات القاهرة ، والجيزة ، وبورسعيد ، وأسيوط ، والإسكندرية ، والغربية، والمنوفية ،والقليوبية ،والشرقية، والإسماعيلية ، وسوهاج ، والدقهلية ، والوادي الجديد.

وتشمل الفرص في تخصصات، مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء،ومحاسبين ، ومندوبين مبيعات ، وشؤون عاملين ، ومشرفين جودة ، وفني سلامة وصحة مهنية، وعمال إنتاج، وصيدلى، وكيميائى، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وكول سنتر، ومنسقين ميدانيين،ومدرسين ،وممرضين ، وكافة التخصصات الفندقية ، ومهن التفصيل والخياطة ، وفنيين ، وسائقين ، وعمال نظافة ،وتخصصات أخرى .

كما شملت الفرص مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، على مهن أخصائي تمويل، ومشرفين ، وموظفين استقبال ، وإداريين ، وسائقين ، وعمال ، ودليفرى ، برواتب مجزية.

ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة الـ 5% من إجمالى عمالها من ذوى الهمم وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 .

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.



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