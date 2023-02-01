عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة توفر 2975 فرصة عمل في 85 شركة خاصة بـ 13 محافظة

صدى البلد

أعلنت وزارة القوى العاملة ، عن توفير 2975 فرصة عمل في عدد من التخصصات، في 85 شركة قطاع خاص، في 13 محافظة ، برواتب تبدأ من 2700 جنيه ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهر فبراير 2023  الجاري.

وقالت الوزارة ، اليوم الأربعاء" : إن هذه الفرص تم توفيرها من خلال نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن الوزارة كل 15 يوما ،من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، مشيرة إلي أن هذه الفرص متوفرة في محافظات  القاهرة ، والجيزة ، وبورسعيد ، وأسيوط ، والإسكندرية ، والغربية، والمنوفية ،والقليوبية ،والشرقية، والإسماعيلية ، وسوهاج ، والدقهلية ، والوادي الجديد.

وتشمل الفرص في تخصصات، مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء،ومحاسبين ، ومندوبين مبيعات ، وشؤون عاملين ، ومشرفين جودة ، وفني سلامة وصحة مهنية، وعمال إنتاج، وصيدلى، وكيميائى، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وكول سنتر، ومنسقين ميدانيين،ومدرسين ،وممرضين ، وكافة التخصصات الفندقية ، ومهن التفصيل والخياطة ، وفنيين ، وسائقين ، وعمال نظافة ،وتخصصات أخرى . 

كما شملت الفرص مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة  ، على مهن أخصائي تمويل، ومشرفين ، وموظفين استقبال ، وإداريين ، وسائقين ، وعمال ، ودليفرى ، برواتب مجزية.

ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة الـ 5% من إجمالى عمالها من ذوى الهمم وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 .

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.
 

79462AD8-936C-4115-AE10-19961B1D29FF
79462AD8-936C-4115-AE10-19961B1D29FF
4ED746FC-FE71-45FE-9C38-6FE8C0B0C514
4ED746FC-FE71-45FE-9C38-6FE8C0B0C514
8F8E9F0E-2687-4C4E-9606-F92689411CFE
8F8E9F0E-2687-4C4E-9606-F92689411CFE
5626F659-36B4-493F-B35E-B270A9822293
5626F659-36B4-493F-B35E-B270A9822293
992D11C7-36F9-4441-8005-5E4D997CB213
992D11C7-36F9-4441-8005-5E4D997CB213
4C3679F1-2331-4EF2-AE9F-3758ABD3EFB6
4C3679F1-2331-4EF2-AE9F-3758ABD3EFB6
BD010858-2086-42C3-8E85-3065688B7E3B
BD010858-2086-42C3-8E85-3065688B7E3B
DA92ADDF-83C9-47DA-96E6-0D8745E48569
DA92ADDF-83C9-47DA-96E6-0D8745E48569
AFCD1020-66EF-49B5-BAD1-4E5E80198B0D
AFCD1020-66EF-49B5-BAD1-4E5E80198B0D
7919E3E1-6BC2-4462-B530-0F91AC21378B
7919E3E1-6BC2-4462-B530-0F91AC21378B
700748AC-64FC-4591-84CF-F2027416FB4A
700748AC-64FC-4591-84CF-F2027416FB4A
D9916126-F018-407F-B195-957CF4A177B9
D9916126-F018-407F-B195-957CF4A177B9
A29C9652-C2C7-41C8-9976-886CC202A3EB
A29C9652-C2C7-41C8-9976-886CC202A3EB
5B33EF99-A555-4DB0-9D8E-1FCA1FC3865E
5B33EF99-A555-4DB0-9D8E-1FCA1FC3865E
FDA04750-705A-49E2-876F-5B3C9C4A93D4
FDA04750-705A-49E2-876F-5B3C9C4A93D4
95550013-1445-42E2-A283-3ABB68E0C531
95550013-1445-42E2-A283-3ABB68E0C531
157F0EAF-5C93-44D0-BD4B-1831B7C0C1A7
157F0EAF-5C93-44D0-BD4B-1831B7C0C1A7
3016BA64-6C1D-4380-AB1B-03FDF95265B7
3016BA64-6C1D-4380-AB1B-03FDF95265B7
AB8AFE0D-1741-4E65-B78E-FB9EA2EA0A15
AB8AFE0D-1741-4E65-B78E-FB9EA2EA0A15
B6567A0D-F932-4C43-B5D6-4F26755DEAE6
B6567A0D-F932-4C43-B5D6-4F26755DEAE6
13E86407-5167-4796-AF64-D3BFF96F91F8
13E86407-5167-4796-AF64-D3BFF96F91F8
F2A79B7B-0FAB-4A54-AFB1-25C0DE3ADA9D
F2A79B7B-0FAB-4A54-AFB1-25C0DE3ADA9D
D5F26E37-D36B-4A0E-842D-250B54C2B578
D5F26E37-D36B-4A0E-842D-250B54C2B578
A83957A6-AF13-4B26-87C9-AD9798EC82E0
A83957A6-AF13-4B26-87C9-AD9798EC82E0
4D8C9691-E4D2-4126-B866-956FD0B849B3
4D8C9691-E4D2-4126-B866-956FD0B849B3
92A762A2-6A5A-4F99-9EC3-CD3DC6C115A9
92A762A2-6A5A-4F99-9EC3-CD3DC6C115A9
4D3A04C0-3753-474A-804E-96C89D03E6B0
4D3A04C0-3753-474A-804E-96C89D03E6B0
7811CEC4-7DFE-49D4-A13A-119272A5C950
7811CEC4-7DFE-49D4-A13A-119272A5C950
1D61CBB3-4F43-4DFB-9F5C-3002A3136230
1D61CBB3-4F43-4DFB-9F5C-3002A3136230
3E67002F-FFF4-4FAE-9CDE-E0E69F13733E
3E67002F-FFF4-4FAE-9CDE-E0E69F13733E
EC0CBFA6-CD08-4540-9FA3-A13EB5182AC8
EC0CBFA6-CD08-4540-9FA3-A13EB5182AC8
D12C4C46-008B-4D82-A0C6-F80D0B0E8C07
D12C4C46-008B-4D82-A0C6-F80D0B0E8C07
D1676FBC-734D-4843-B9AD-51C0D5B3C669
D1676FBC-734D-4843-B9AD-51C0D5B3C669
59069F4F-5550-4C59-A5FE-6467C4B9CF28
59069F4F-5550-4C59-A5FE-6467C4B9CF28
143764FF-F472-41F8-9AD1-C81D07560447
143764FF-F472-41F8-9AD1-C81D07560447
07702A25-C60F-4B94-81EC-A936A97C2FA3
07702A25-C60F-4B94-81EC-A936A97C2FA3
61774BA3-F2E2-455A-B419-AB78F0AE3AEE
61774BA3-F2E2-455A-B419-AB78F0AE3AEE
10CC5991-00B0-4DAE-983D-6E6F0B86D457
10CC5991-00B0-4DAE-983D-6E6F0B86D457
8A8F1084-018F-46A9-8AF2-CB21D93F755B
8A8F1084-018F-46A9-8AF2-CB21D93F755B
BD13C68E-56C6-4B17-8508-2B423BC84D63
BD13C68E-56C6-4B17-8508-2B423BC84D63
DA772B16-8A7C-4945-AECD-303F7B68D56D
DA772B16-8A7C-4945-AECD-303F7B68D56D
4C960D7B-A299-4312-9FC6-26783BC14BFF
4C960D7B-A299-4312-9FC6-26783BC14BFF
FCE2070B-A7A5-4EC1-9101-388E41EB75C4
FCE2070B-A7A5-4EC1-9101-388E41EB75C4
D01E0B1C-D1D1-42E6-A637-B8EBB93D87CF
D01E0B1C-D1D1-42E6-A637-B8EBB93D87CF
926E6107-AB24-4642-9ACD-05192A98BAF7
926E6107-AB24-4642-9ACD-05192A98BAF7
2457FFEA-83D5-478B-AC5F-EC999D1C5E06
2457FFEA-83D5-478B-AC5F-EC999D1C5E06
65B1D32A-1A52-4EAD-8D61-C4C5FA4AF190
65B1D32A-1A52-4EAD-8D61-C4C5FA4AF190
0A6C44B6-D811-4ACA-A8C2-03043A8F8D6D
0A6C44B6-D811-4ACA-A8C2-03043A8F8D6D
6258D121-EDB6-48C0-8C3B-69AA320D0ADD
6258D121-EDB6-48C0-8C3B-69AA320D0ADD
ED198843-D960-4DC5-B5AE-EC374C2CDB2D
ED198843-D960-4DC5-B5AE-EC374C2CDB2D
80D0E4FF-25C3-4BD5-8F40-C25D4B2ED2AE
80D0E4FF-25C3-4BD5-8F40-C25D4B2ED2AE
8FC08FAA-6B78-419C-A2B7-D71500C41B6A
8FC08FAA-6B78-419C-A2B7-D71500C41B6A
75F96944-3D49-4B72-8B20-99B07ABFB3D5
75F96944-3D49-4B72-8B20-99B07ABFB3D5
7F465AC1-F9DE-4163-9DBA-AC3BB07757A2
7F465AC1-F9DE-4163-9DBA-AC3BB07757A2
F745FB8A-EEB2-4923-AF34-B61F91C568BF
F745FB8A-EEB2-4923-AF34-B61F91C568BF
C6F3499A-7147-446C-9687-E6CAF9452552
C6F3499A-7147-446C-9687-E6CAF9452552
546D2E3B-BB22-4037-96F3-06501D107992
546D2E3B-BB22-4037-96F3-06501D107992
79333507-5DC2-4C51-A8D6-DA86D234346A
79333507-5DC2-4C51-A8D6-DA86D234346A
DDC6E895-0D9E-4D9B-BA73-54F1676C7841
DDC6E895-0D9E-4D9B-BA73-54F1676C7841
8862F691-5387-4773-AE77-AA8536E1CB4B
8862F691-5387-4773-AE77-AA8536E1CB4B
90474043-3BD7-4225-904F-CB8FEA7D2892
90474043-3BD7-4225-904F-CB8FEA7D2892
D189AFA0-02A8-4DC3-9118-2B0EBA8A92E6
D189AFA0-02A8-4DC3-9118-2B0EBA8A92E6
B9901179-4BB2-4C56-B1FB-8093A28A9EFE
B9901179-4BB2-4C56-B1FB-8093A28A9EFE
F655F39F-7027-44A4-A180-9D361326BCD4
F655F39F-7027-44A4-A180-9D361326BCD4
A82AC2A7-34BE-4C59-A615-26FF6543E7E6
A82AC2A7-34BE-4C59-A615-26FF6543E7E6
30D9FB5A-3CAA-4598-9A45-E7EED8CC7161
30D9FB5A-3CAA-4598-9A45-E7EED8CC7161
6407AEA1-A9D5-40B7-B15F-417C183170C6
6407AEA1-A9D5-40B7-B15F-417C183170C6
A668464E-55C5-44AF-ABDA-CDA178FA86EE
A668464E-55C5-44AF-ABDA-CDA178FA86EE
B47454C3-D1F6-4667-8CD8-EB673CD4938E
B47454C3-D1F6-4667-8CD8-EB673CD4938E
FFE0C81A-33A5-44F5-8C4D-DFE775033B1D
FFE0C81A-33A5-44F5-8C4D-DFE775033B1D
B858026F-0EE4-4FB8-8A86-510819E00975
B858026F-0EE4-4FB8-8A86-510819E00975
1A2B1A68-BDD3-4836-96D4-8D2DC3C5AF2F
1A2B1A68-BDD3-4836-96D4-8D2DC3C5AF2F
60311D68-9980-4EC7-99EF-2C583E147772
60311D68-9980-4EC7-99EF-2C583E147772
1A39EE1D-AB8D-4EB0-8E60-A5BB44F34488
1A39EE1D-AB8D-4EB0-8E60-A5BB44F34488
77338305-AC82-4B2D-A6A2-FF80943DDE01
77338305-AC82-4B2D-A6A2-FF80943DDE01
7783CFAC-2202-4D28-8FBA-A7DDEA9911A8
7783CFAC-2202-4D28-8FBA-A7DDEA9911A8
132D403C-ADCF-419B-9614-26400D117644
132D403C-ADCF-419B-9614-26400D117644
C233DA13-ACF8-46A5-A34C-E0B48BAC9751
C233DA13-ACF8-46A5-A34C-E0B48BAC9751
4B3EEAC1-65D8-47B3-B1C1-99696B647D76
4B3EEAC1-65D8-47B3-B1C1-99696B647D76
6825DEB9-7FC2-47D7-98F8-C595ADA2E218
6825DEB9-7FC2-47D7-98F8-C595ADA2E218
2BB912D0-3332-48C8-BB3E-D51AAA60102E
2BB912D0-3332-48C8-BB3E-D51AAA60102E
9ECBDEA9-D5C2-4EE7-AD71-ACA93E113513
9ECBDEA9-D5C2-4EE7-AD71-ACA93E113513
694B5D8C-9CC7-42BE-99A4-48E21411C5FC
694B5D8C-9CC7-42BE-99A4-48E21411C5FC
710CCAC1-DA90-4402-9E72-C3565A0124F5
710CCAC1-DA90-4402-9E72-C3565A0124F5
D8325244-A517-4BB5-A9E0-DD2AC4842CC1
D8325244-A517-4BB5-A9E0-DD2AC4842CC1
D1CE58EF-1E54-4CCB-B014-F387468FBA4D
D1CE58EF-1E54-4CCB-B014-F387468FBA4D
96F74CA0-9F77-4166-AB5B-D0928E4235F9
96F74CA0-9F77-4166-AB5B-D0928E4235F9
49C74207-B72F-46E4-BBB2-FE23F5CEDA18
49C74207-B72F-46E4-BBB2-FE23F5CEDA18
96789FCC-6D5B-437C-929E-36BCF8F1157D
96789FCC-6D5B-437C-929E-36BCF8F1157D
5F15A859-8A68-4183-909E-0CCD192D0B83
5F15A859-8A68-4183-909E-0CCD192D0B83

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| انتهاء أزمة نادي الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

صراخ وصوت عال| كواليس خناقة مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

نجم الزمالك يقترب من الأهلي بعد جلسة مع حسام غالي وأمير توفيق

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

حقيقة تدخل وزير الرياضة لحل أزمة قيد صفقات الزمالك بـ اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

دعاء النبي عند الرياح والهواء الشديد والتراب

بعد موافقة النواب.. ضوابط جديدة لإنشاء الغرف السياحية

نتنياهو: لا سلام مع الفلسطينيين إلا بعد انتهاء صراعنا مع العرب

وزير الخارجية التركي: كان على السويد اتخاذ موقف بشأن حرق القرآن الكريم

الحكومة تنفي تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي

نصف أطفال مدارس إنجلترا يتعرضون للمواد الإباحية.. دراسة تنصح الآباء بالتحدث مع أبنائهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطاء عند الطبخ تتسبب في أمراض خطيرة

اشترى تذكرة بأموال مزورة.. تعرف على عقوبة لاعب كرة قدم بالسودان

حادثة و3 شقق اتدمروا.. بلوجر يفجر مفاجآت صادمة بعد زواجه بـ 4 شهور

 هل يعتزل الغندور الإعلام بعد الرحيل على الهواء عن قناة الزمالك؟

فيديو

حامل بدون زواج.. أقوال فتاة سودانية عمرها 13 سنة في قضية أكتوبر

حسين الجسمى يطرح أغنية أستاذ في الدنيا.. فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ