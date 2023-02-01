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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصطفى مدبولي يدعو المستثمرين إلى التقدم للحصول على الرخصة الذهبية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشجيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والتوجيه بالإسراع بموضوع الرخص الذهبية، فقد وافق المجلس من قبل على 9 رخص ذهبية.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أن الرخصة تصدر في صورة كارت به QR code به جميع البيانات الخاصة بالرخصة، وهذه خطوة مهمة جدًا للإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخصة الذهبية.

وأوضح أنه تمت إضافة عدد من الأنشطة التي تسري عليها الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الموافقة على إصدار 4 رخص لـ 4 مشروعات، وسيتم اتخاذ الإجراءات بشأنها للانتهاء منها خلال فترة محددة.

وذكر أن هدف الحكومة هو تمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة والتوسع، مؤكدا حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص. 

ودعا أصحاب المشروعات والمسثمرين إلى التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، وهناك لجنة برئاسته تنظر في هذه المشروعات، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إصدار عدد من الرخص الجديدة.

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